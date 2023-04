Meghan Markle “está sendo muito condenada” após ter decidido não ir à coroação do rei Charles

Meghan Markle ficará na Califórnia com seus filhos enquanto o príncipe Harry voa para o Reino Unido para assistir à coroação de seu pai, o rei Charles, em 6 de maio. Naturalmente, já há muita especulação sobre a decisão da duquesa de Sussex- embora para quem acompanhe a família real britânica pareça bastante compreensível (e até óbvio) que ela iria preferir passar o dia com seu filho Archie, que faz aniversário no mesmo dia da coroação.

E agora, uma fonte real disse ao The Mirror que Meghan provavelmente nunca compareceria ao evento e que foi colocada em uma posição bastante difícil quando se tratou do convite.

“A verdade é que a duquesa provavelmente nunca compareceria à coroação”, explicou a fonte. “O clima da Califórnia era de que ela se sentia cada vez mais colocada em uma posição impossível e há uma boa sensação de alívio por a situação ter sido resolvida depois de tanta especulação e incerteza. Uma coisa é comparecer ao funeral da falecida rainha por respeito a Sua Majestade, mas outra coisa é assistir ao início de um novo reinado”, continuou.

Outra fonte explicou que Meghan “está sendo muito condenada ‘se ela faz’ e condenada ‘se não o faz’. Como mãe, ela provavelmente está fazendo a coisa certa por seus filhos pequenos, o que deve ser aplaudido”.

Uma fonte disse anteriormente ao site Page Six que Meghan e o príncipe Harry conversaram sobre ela ficar na Califórnia e que foi “uma decisão que eles tomaram juntos como uma família”.

No entanto, o autor real Tom Bower indicou, via The Express, que Kate Middleton poderia estar por trás disso, dizendo que ela “impediu que Meghan viesse e disse que não a aceitaria lá sob nenhuma circunstância”.

