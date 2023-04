Jojo Todynho relembra trabalho de camelô como segredo para a carreira de empresária: “Tá na minha veia”

Jojo Todynho tem dado vários passos positivos, não só em sua carreira, mas também na vida pessoal. Após começar a estudar direito, a cantora resolveu se aventurar no ramo de empresária, um sonho antigo, e lançou no mercado a marca ‘Grande Gostosa’.

Em entrevista à CARAS, a artista disse que mergulhar no universo de produtos capilares foi uma oportunidade de relembrar os tempos que trabalhava como ambulante.

“Gente eu fui ambulante, camelô, vender tá na minha veia. Modéstia a parte eu sempre tive uma clientela fiel, por isso eu gosto da venda olho no olho, no contato, no papo, quero saber se usou, se gostou”.

Jojo

Todynho resolveu investir na área de cosméticos com a criação da empresa ‘Grande Gostosa’, que atualmente conta apenas com um produto: um protetor térmico, mas que promete vir com uma linha completa de produtos para cabelo.

A cantora diz que acompanha todo o processo da marca. “Desde a criação da marca, produto, campanha de divulgação, e testo tudo antes em mim. Também acompanho toda logística. Enfim. Quero saber de tudo.”

A agora empresária disse que sempre esteve ligada no universo da beleza e que a vontade de ter uma marca já era antiga. Um fator determinante para dar início ao projeto foi uma conversa com a empresária Renata Branco.

“Pensei: Chegou a gora de voar mais alto, e aí começamos a conversar com algumas pessoas, planejar, e tudo se encaixou.”

Mesmo com o foco na nova empreitada, Jojo Todynho diz que não vai deixar a música de lado. “Continuo. Cantora, apresentadora, empresária, futura advogada e muito bem resolvida. Você pode ser o que você quiser, basta ter talento, competência e foco”, diz em entrevista ao jornal.

