Indireta para Karen Bachini e cancelamento de viagem à China; Virgínia solta o verbo ao vivo

No último domingo, 16 de abril, Virgínia Fonseca fez uma live de 12 horas em sua conta do Instagram para divulgar as promoções da sua marca de maquiagem, We Pink - incluindo um super desconto em sua polêmica base, que viralizou de forma ruim, graças à avaliação de Karen Bachini.

Com 43 milhões de seguidores na rede, a influenciadora anunciou durante a live que cancelou uma viagem para a China, onde passaria cerca de 20 dias. A razão? Virgínia descobriu que o Instagram (assim como Facebook e YouTube) é proibido no país.

“Quando me disseram que lá não pode Instagram, cancelei na hora. Não tenho como ficar sem rede social”, explicou a empresária e influenciadora, já que ela trabalha todos os dias com a rede social.

Virgínia Fonseca envia indireta para Karen Bachini

Durante a live com promoções e novidades da sua marca de maquiagem, Virgínia resolveu falar pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a sua base lançada em março deste ano.

Quando falam em Karen Bachini e Virginia Fonseca. só uma imagem me vem na cabeça🤣🤣🤣 pic.twitter.com/k6qhc5lpNp — ZuRock Zu - Serial Killers (Canal no Youtube)🚩🤘 (@ZurockV) April 17, 2023

Na época, Karen Bachini fez uma avaliação da sua base de R$ 200,00, mostrando que o produto esfarelava no seu rosto. Inclusive, dando uma entrevista à Quem sobre o assunto, quando afirmou: “Fiz um teste de atrito e ela esfarelou no meu rosto. Esse corte (do vídeo) ele ficou muito famoso, foi muito visto e muita gente entendeu fora de contexto, como se eu tivesse acabado de aplicar a base, outras duvidaram, falaram que eu tinha usado água micelar. Mas aquilo foi resultado de muito teste mesmo ”.

Até o momento, Virgínia não havia se manifestado sobre o assunto, mas ontem a influenciadora resolveu abrir seu coração sobre a polêmica: “Vou falar de coração… Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base, na minha pele ela fica incrível” , disse.

A V-word falando que a base dela é “a melhor do mercado” e as pessoas só não gostaram por causa da opinião de UMA PESSOA (A.K.A Karen Bachini) 🗣 pic.twitter.com/FJpERRJRLw — BCharts (@bchartsnet) April 17, 2023

Apesar de não citar nomes, os seguidores entenderam a indireta, quando ela reclamou de “pessoas que se aproveitam do assunto para crescer e gerar engajamento nas redes” .

“Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda e é bom para a gente crescer, mas só que se aproveitar de uma situação para poder potencializar e crescer em cima disso não dá. Se tivesse causando alergia ou alguma coisa assim, ok”, disse ainda a esposa de Zé Felipe.