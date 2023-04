Gianecchini é alvo de cancelamento após fala sobre comunidade LGBTQIAP+; entenda a polêmica

O ator Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, virou alvo de cancelamento nas redes sociais por causa de uma fala sobre a comunidade LGBTQIAP+. Em cartaz em São Paulo com o espetáculo “A Herança”, de temática gay, ele esteve no programa “Conversa com Bial”, na semana passada, quando disse que sempre foi um simpatizante da causa, tem a sexualidade fluida, mas que não tinha “gay” escrito na testa.

“Sempre fui muito simpatizante, e eu mesmo já falei que a minha sexualidade é fluida. Eu circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei, no sentido assim, nunca fui frequentador de bares gays, boates. Não por nada, talvez eu não me via ali, escrito na testa, ‘sou gay’, sempre me achei amplo. E aí achava estranho estar num lugar que todo mundo estava aparecendo na testa”, afirmou o ator durante a entrevista na TV Globo.

gianecchini se referindo a comunidade LGBTQI+ como "eles" e nao "nós" petição para devolver essa maricona a comunidade hetero pic.twitter.com/RmpamQqo5U — thiago (@thfobic) April 13, 2023

A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e o artista decidiu se explicar. Ele postou um vídeo em seu Instagram, no qual destacou que foi “incompreendido” (assista abaixo).

“Gente, eu tô passando aqui para comentar uma repetição que eu tô vendo nas redes sociais sobre a entrevista que eu fiz no Bial, sobre algum aspecto dela e que eu acho que eu fui bastante incompreendido. Eu jamais diria que não sou parte da comunidade LGBTGIAP+, eu sempre falei que, no mínimo, eu sou simpatizante”, disse ele.

“Eu sou uma daquelas letrinhas, eu já tenho exposto, dentro do possível, da minha sexualidade fluida, já falei, enfim, bastante na minha vida. Eu acho que estava bem implícito, eu não fico olhando de longe, eu sou parte daquilo. O que eu estava querendo dizer ali, é que a comunidade gay, com todas as suas características, com as suas identidades, eu demorei um tempo para me adentrar”, ressaltou.

““Aí foi um relato pessoal meu, de demora, por medo, expus até uma fragilidade minha, que eu nunca fui frequentador dessa comunidade por medo, medo de estar escrito na minha testa, medo de ser atacado, uma história bem como no Brasil”, justificou o ator.

Nas redes sociais, muitos internautas não gostaram do posicionamento do artista.

Veja algumas postagens abaixo:

Um exemplo claro do que falo sobre celebridades que não querem se assumir nenhuma das letras da sigla: Gianecchini achando que por se declarar fluído, não faz parte da sigla lgbtqiap+. Anjo, você está no +. A sigla não é "eles" é "nós". Aprenda. pic.twitter.com/KhdMNxhBXM — André Rochadel (@andre_rochadel) April 13, 2023

queria demais que o Reynaldo Gianecchini fosse pra puta que o pariu com essa história de seguir falando simpatizante em 2023. maricona safada pic.twitter.com/1w1OKKvbrQ — Renan Guerra (@_renanguerra) April 15, 2023

Gianecchini se derrubar vai ter que falar que é guei pic.twitter.com/hQGrCa4nb1 — tchelo (@aqueletchelo) April 13, 2023

O Reynaldo Gianecchini assim se referindo aos gays na 3° pessoapic.twitter.com/WfjrCu1J26 — cururu do parque 10 (@the_snixx) April 13, 2023

Sempre que ouço entrevistas do Reynaldo Gianecchini eu fico assim pic.twitter.com/m7qWaUS8eN — matheus (@militantcansado) April 13, 2023

O Reynaldo Gianecchini em toda entrevista pra não dizer que é gay. pic.twitter.com/hw5h1JR54G — Carlos Filho (@carsilhou) April 13, 2023

a favor de devolver o gianecchini pros héteros. pic.twitter.com/BrWGVOXtqr — Túlio (@heintulho_) April 13, 2023

