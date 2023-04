Evaristo Costa provoca ‘haters’ após polêmica com Virginia Fonseca: “Ninguém problematizava, não curtia e também não comentava”

Após se envolver em uma ‘treta’ com a influenciadora Virginia Fonseca que parou a internet na última semana, o jornalista Evaristo Costa utilizou seu Instagram para relembrar um momento nostálgico das suas redes, mas também atacou seus haters.

Em uma publicação descontraída com uma simples foto de um prato de comida, o ex-âncora da Globo escreveu: “Lembrando do tempo que só se postava isso no Instagram? Ninguém problematizava. Não curtia e também não comentava”.

Evaristo costa debocha sobre ‘aposentadoria’ e diz que sonhava em ser igual ao Silvio Santos

Com tempo de sobra, como o próprio publicou, Evaristo Costa está utilizando suas horas livres para se dividir entre polêmicas e novas tatuagens.

LEIA TAMBÉM: Nada vai escapar da Globo: repórteres terão esta nova forma de trabalhar

Em uma sequência de publicações no seu Instagram nesta semana, primeiro o jornalista publicou um vídeo em que fazia uma nova tatuagem.

“Acho que vou fazer uma tatuagem... Sei lá, deu uma vontadezinha”, começa o vídeo retirado de um trecho do desenho Pernalonga, seguido por uma filmagem em que Evaristo está sendo tatuado.

Na manhã do dia 13 de abril, o ex-âncora utilizou as suas redes para ‘debochar’ sobre o tempo livre.

“A vida: você tem muitos compromissos hoje? Eu: NENHUM, vou fazer NADA! Ótimo dia”, escreveu na legenda de uma foto em que está de roupa social segurando um terno.

‘Mãe é quem cria’: entenda a briga inusitada de Evaristo Costa e Virgínia e confira reações

Quando você imaginaria uma polêmica envolvendo os três nomes a seguir: Evaristo Costa, Virginia Fonseca e Zé Felipe? Pois bem, isso são coisas que só a internet consegue nos proporcionar. Quer saber tudo sobre o que rolou? Continue lendo.

Parece que a influenciadora vive para se envolver em polêmicas. Desta vez, Virginia postou um vídeo do momento em que levou sua filha Maria Alice, de quase 2 anos, para tomar vacina e a bebê preferiu o colo de sua babá, chorando e negando o colo da influenciadora. Assista:

a virginia: vem mamãe vem

a maria alice: eu sei nem quem é você 😭😭😭😭 pic.twitter.com/zLnWAsTume — giø 🍵 (@ladyhelaena) April 4, 2023

O vídeo imediatamente viralizou nas redes sociais e Virginia recebeu diversas críticas, de todos os lados. E um comentário inusitado acabou deixando Zé Felipe revoltado e a influenciadora chocada e compartilhando sua indignação e choro nos stories.

Aí que surge Evaristo Costa! O jornalista escreveu em uma publicação: “Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?’”, causando a revolta imediata do casal. O cantor e marido da influenciadora utilizou também suas redes sociais para rebater: “Falar pra vocês, a internet aqui tá f*da, viu, ‘véi’. Falei que não queria mais arrumar confusão aqui nessa p*rra, mas tá f*da. Meu recado é pro Evaristo, também o homem chama Evaristo, pelo amor de Deus. Ô Evaristo, vai tomar no c*, rapaz, folgado”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Chifre é uma coisa que só existe na sua cabeça”: ator José de Abreu reage ao ser chamado de ‘corno manso’

⋅ “Não dá para se esconder”: Mc Guimê aparece introspectivo olhando para piscina

⋅ Renata Vasconcellos “bugou” internautas com foto ao lado da irmã gêmea; quem é quem, afinal?