Douglas Souza pede namorado em casamento, mas surpresa quase dá errado por causa de fã

O nosso “Gil do Vigor do vôlei” , Douglas Souza, pediu o seu namorado, Gabi Campos, em casamento neste domingo, dia 16 de abril . Mas é claro que o fenômeno das redes sociais da época das Olimpíadas de 2021 teria uma história cômica por trás.

Em seus stories do Instagram, o jogador de vôlei conta que tinha tudo planejado com seu amigo Rogério e “enganaram” Gabi dizendo que iriam para a lavanderia, mas na realidade, estavam indo ao shopping atrás da “aliança perfeita”. Ele começou os stories contando a notícia: “Ontem pedi meu namorado em casamento, deu tudo certo, estou noiva”.

Reprodução Stories do jogador de vôlei @douglassouza (Instagram)

O que ele não esperava? Que ele seria flagrado por um fã, que tuitou uma foto ao lado dele na área de alimentação do shopping. “A gente foi, comprou e deu tudo certo. Até que o Gabi foi procurar alguma coisa no Twitter e viu que alguém tinha me marcado, dizendo que tinha me visto no shopping, dizendo que ‘fui almoçar no shopping e almocei do lado do Douglas Souza’”, conta o jogador.

A sensação das Olimpíadas ainda contou que na hora ele e seu amigo Rogério congelaram, mas que “meu noivo é tão sonso que ele nem percebeu, deu sorte. E realmente foi uma surpresa pra ele ontem, deu tudo certo”.

Depois dessa situação cômica contada pelo jogador, ele publicou fotos do momento do pedido, com um vídeo mostrando as alianças dele e de Gabi, e uma declaração: “Foi o “SIM” mais lindo e importante da minha vida! Assim como eu te digo todos os dias. Te amo infinito!”.

O seu noivo respondeu, bastante apaixonado: “O dia mais feliz da minha vida” , acompanhado de um emoji de coração.

