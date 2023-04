‘Climão com Patrícia Poeta’: Fãs aproveitam programa ao vivo para fazer piada

Após polêmica, Patrícia Poeta e Manoel Soares conversam mais no Encontro (Reprodução/Globo)

Depois de pedir a demissão e criticar Patrícia Poeta nas redes sociais, os fãs do programa da TV Globo começaram a semana tirando sarro com o matinal: “Liguei a TV agora e vi que tem um novo programa na Globo: ‘Climão com Patrícia Poeta’”, escreveu um anônimo.

A onda de brincadeira com a apresentadora, que segue sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter, continuou durante toda a atração. Em outra publicação, uma pessoa disse que a famosa foi " trabalhar mesmo gripada”.

Já tem alguma nova polêmica envolvendo os apresentadores?#Encontro pic.twitter.com/cOPrpWKwAm — Tiago Brejaúba (@tiago_brejauba) April 17, 2023

Mas, não foi só Patrícia que ganhou hate nesta segunda-feira (17). Sem falar muito durante o “Encontro” ao vivo, Manoel Soares também virou alvo de algumas pessoas: “O Manoel está igual técnico que não pede demissão por conta da multa rescisória. É nítido que Patrícia Poeta o ignora por completo e ele insiste em se submeter a esse papel”.

Ainda seguindo a onda de comentários sobre a dupla, uma anônimo disse que Patrícia e Manoel estavam mais entrosados na manhã desta segunda, mas acabou dando uma alfinetada: “Devem ter recebido ordens da direção”, lembrando que na semana passada o programa estava meio sem sal.

quase 20 minutos de programa e todo o texto do #encontro é falado por patricia. #voltafatima — FBO (@Bandeiracf) April 17, 2023

Investigação contra Manoel Soares é reaberta?

Na semana passada, a jornalista Fábia de Oliveira, do Metrópoles, afirmou que o RH da TV Globo reabriu uma investigação de assédio contra o apresentador Manoel Soares, que vive uma grande polêmica nos bastidores do “Encontro com Patrícia Poeta”.

A solicitação teria sido feita por Amauri Soares, um dos diretores da emissora e ex-marido de Patrícia Poeta. Segundo a colunista, o caso havia sido suspenso pelo ex-diretor, Ricardo Waddington. Caso seja provado que Manoel Soares é culpado, o famoso pode até mesmo ter o contrato cancelado por justa causa.

A TV Globo disse em nota que “não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que a empresa mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os colaboradores e igualmente por todas as áreas da empresa – e em nenhuma delas é tolerada qualquer forma de assédio”.

E concluiu falando que “tem uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação, que são apurados criteriosamente. E por esse mesmo Código, assumimos o compromisso de sigilo a todos os colaboradores, assim como o de investigar, não fazer comentários sobre as apurações e tomar as medidas cabíveis”.

Espero que tenha mas um capítulo da novela Manoel e Patrícia hoje#encontro — Larissa| BRISOTINHA TÁ CHEGANDO (@larinoveleira1) April 17, 2023

