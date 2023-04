Claudia Raia mostra ‘dia de preguicinha’ com seu filho Lucas

A atriz Cláudia Raia postou fotos em seu Instagram onde aparece deitada coms eu filho mais novo, Lucas, de apenas 2 meses.

“Dia de ficar na preguicinha com a mamãe”, disse a atriz, que aparece com um longo vestido branco combinando com o macacãozinho branco do bebê.

“Que delícia viver isso de novo! tenho um casal na idade dos teus mais velhos, e poder ter essa chance de viver esse sentimento, essa magia de novo com muito mais maturidade é tudo né? Felicidade, sou uma super fã”, disse uma seguidora.

O cenário da bela foto é a nova mansão da família, que fica em uma cidade no interior de São Paulo, cercada de uma bela área verde e com uma represa ao fundo. “Meus amores”, reagiu o pai, Jarbas Homem de Mello.

Os amigos de Cláudia também reagiram à foto do mais novo herdeiro. “Ai que lindos… Muito amor”, respondeu Sabrina Sato.

Embora esteja curtindo a maternidade, a atriz já tem data marcada para retornar aos palcos, de acordo com a colunista Patricia Kogut, de O Globo, que adiantou que Cláudia atuará ao lado do marido no show “Jarbas Homem de Mello canta Queen, em julho, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Por enquanto, Cláudia segue cuidando de Lucas e aproveitando a licença-maternidade, mas a partir de junho começa a preparação para o retorno.

SÓ SORRISO

No último dia 13, o irmão do pequeno Lucas, Enzo, de 25 anos, postou uma foto em sua rede social com o caçula sorrindo para ele. Enzo é filho de Cláudia com o também ator Edson Celulari.

Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia, e o irmão Lucas (Reprodução/Instagram)

“Todo sorridente para o irmão hoje cedo”, escreveu ele.

