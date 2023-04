Chocolate com Pimenta: Por este motivo que Bernardo foi morar com Aninha

Chocolate com Pimenta: Bernardo deixa o sítio e vai morar com Ana Francisca na cidade (Reprodução/Globo)

Em Chocolate com Pimenta, Bernardo (Kayky Brito) vai morar com Ana Francisca (Mariana Ximenes), que volta a ser rica e dona da fábrica de chocolates. Para quem não lembra, a protagonista da novela vai buscar o rapaz no sítio da fazenda durante a noite.

Na cena, Bernardo, que até então era chamado de Bernadete, fica feliz com a ideia, mas confuso: “Mas, Aninha, porque você me trata tão bem?”, questiona o jovem, que foi vítima de uma fraude criada pela própria mãe.

Em "Chocolate com Pimenta", Ana Francisca (Mariana Ximenes) se apaixona por vilão (Reprodução/Globo)

Em seguida, Ana Francisca começa a explicar: “Você sempre esteve do meu lado. Eu me preocupo, pois se você ficar aqui no sítio vendendo bombom, você vai parar de estudar. E eu quero que estude!”.

Resistente, Bernardo afirma que gosta de trabalhar e que está focado em se casar com Cássia (Luiza Curvo). Mas, ela insiste: “Logo, logo, você poderá se casar, mas antes tem que estudar mais um pouco e também tem uma coisa importante para resolver”, dirá a personagem de Mariana Ximenes.

Cena de "Chocolate com Pimenta" (Foto: Divulgação)

No diálogo comovente de “Chocolate com Pimenta”, Aninha pede para que o filho adotivo de Jezebel (Elizabeth Savalla) arrume as malas e avisa que ele ainda tem uma missão importante na cidade de Ventura. Quando ele questiona, ela apenas diz que ele saberá quando chegar ao destino.

Quando Bernardo entra na casa, Aninha caminha pelo sítio e encontra Miguel (Caco Ciocler) e ela avisa que precisa falar com ele. Já dentro da casa, Bernardo avisa a todos que vai deixar o local: “Ela quer que eu vá morar lá na cidade de novo com vocês. Danilo, você se incomoda?”.

Chocolate com Pimenta

Neste momento, o personagem de Murilo Benício avisa que já sabia da mudança: “Ela já tinha me falado e eu concordei. Você é uma excelente companhia para o Tonico (Guilherme Vieira) e deve seguir com os estudos”, dirá o protagonista.

Depois, ele questiona Dona Carmem (Laura Cardoso), avó de Aninha. Na cena, Bernardo pergunta se ela ficará ofendida, já que a senhora foi responsável por dar abrigo ao jovem: “Como eu vou ficar ofendida se você vai morar com a minha neta? Claro que não!”. No final, a felicidade toma conta do sítio, já que o menino terá sua vida de volta.

