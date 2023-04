“Chifre é uma coisa que só existe na sua cabeça”: ator José de Abreu reage ao ser chamado de ‘corno manso’

Autor de inúmeras polêmicas nas redes sociais, o ator José de Abreu, de 76 anos, voltou a ser notícia nos trends topics nesta segunda-feira (17) ao reagir a uma ofensa de um internauta, que o chamou de “corno”.

Tudo começou quando uma seguidora respondeu a uma postagem mandando o artista ‘cuidar da sua esposa’, Carol Junger. Abreu respondeu que, ao contrário da internauta, ela “não é idiota” e “sabe se cuidar”.

Outro seguidores que acompanhava a polêmica aproveitou e disparou um “corno manso” em cima dele, que não ficou barato: “Seu pai tinha fama. Aliás, ninguém sabe bem quem é”, disse. “Chifre é uma coisa que só existe na sua cabeça”, concluiu.

José de Abreu coleciona desafetos nas redes, entre eles o Roger, do Ultraje a Rigor, a quem chamou de “burro” após ele cometer uma gafe ao criticar o governo Lula. Roger compartilhou uma matéria de 2021 sobre desmatamento recorde na Amazônia para criticar o atual governo, mas os dados referem-se ao governo Bolsonaro, e não ao atual.

QUEDA DE JEGUE

Em fevereiro, durante a gravação dos últimos capítulos da novela Mar do Sertão, o ator se feriu ao cair de um jegue e chegou a ser hospitalizado, mas foi liberado logo depois.

“O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela Mar do Sertão: o jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso”, explicou em postagem no dia do acidente em suas redes sociais.