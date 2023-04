Carolina Dieckmann se derrete ao homenagear filho que teve com ator: “Meu bonde, meu sol”

A atriz Carolina Dieckmann postou uma série de fotos para homenagear seu filho mais velho, Davi Frota, que completou 24 anos no domingo (16). Em um texto emocionado, a intérprete de Lumiar, da novela “Vai na Fé”, falou sobre a alegria de ser mãe do rapaz, fruto do relacionamento que teve com o ator Marcos Frota.

“Cada pessoa é um universo; cheio de possibilidades, variantes…mutante”, começou ela. “Davi nasceu há 24 anos e tirou meu chão. Me ensinou a pisar nas estrelas, me deu a bússola pra sempre seguir o coração. Me mostrou um jeito profundo e novo de olhar o mundo sem um modo certo, mas cada um a seu modo”, continuou.

“Ele sempre foi diferente e assim eu fui entendendo que cada indivíduo é em si, único e justo, aí moram as maravilhas de ser”, ressaltou a atriz.

“Davi é desde sempre meu norte, é pra onde eu olho quando me sinto perdida ou quando acho que me achei. Meu professor de maternidade, minha estreia na eternidade, meu bonde, meu sol. Davi há 24 anos me fez nascer de novo e hoje eu comemoro explodindo de alegria por dentro inundando minha vida de sentido e amor. Feliz aniversário, meu filho. Obrigada por me fazer sua MÃE”, concluiu o texto.

Recentemente, a atriz participou do programa “Domingão com Huck”, da TV Globo, como jurada no quadro “Dança dos Famosos”. Na ocasião, ela recebeu um vídeo do marido, Tiago Worcman, e dos dois filhos, Davi e José, que tem 15 anos, e ficou toda emocionada.

“Tô aqui pra dizer que te amo muito, muito difícil na frente de câmera, mas você sabe como é grande o meu amor por você”, começou o marido, antes de virar a câmera e exibir José e Davi ao seu lado para a homenagem.

“A gente te admira tanto que acaba valendo a pena. A gente te ama muito. Beijos”, disse José. “É isso, mamãe. Como você sabe, a gente te tem como exemplo em todos os sentidos, tanto na parte artística quanto maternal, de família”, ressaltou Davi.

