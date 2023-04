BBB 23: Sarah Aline é a eliminada na reta final do jogo

Faltando apenas nove dias para a grande final do Big Brother Brasil 23, a sister Sarah Aline se tornou a 15ª eliminada do programa, com 58,2% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com Aline Wirley e Bruna Griphao.

Em seu discurso habitual de eliminação, desta vez, o apresentador Tadeu Schmidt não fez suspense. Todo o discurso foi direcionado para Sarah:

“Nas palavras de Angela Davis: ‘Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela’ e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Quem sai hoje é você Sarah”.

NOVO LÍDER

Na dinâmica deste domingo já foi escolhido um novo líder. Na prova que consistia em avançar as casas em com pontos de uma roleta Ricardo Alface conquistou a liderança e o direito ao Top 5 do programa.

NOVO PAREDÃO

Com prazo curto para encerrar a edição, ainda neste domingo, a toque de caixa, foi formado o novo paredão, cuja eliminação será na próxima terça-feira.

O líder Ricardo votou em Amanda e Domitila foi pela casa. Com o poder do contragolpe, ela puxou Larissa.

O paredão da próxima terça-feira ficou com Amanda, Domitila e Larissa.