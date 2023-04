BBB 23: Choro de Tadeu Schmidt não comove e fãs atacam o apresentador da Globo

A eliminação de Sarah Aline mexeu com os fãs do “BBB 23″ e também com Tadeu Schmidt, neste domingo (16), não segurou a emoção e chorou ao anunciar a saída da sister. Porém, fora dos estúdios da TV Globo, o apresentador não agradou e o momento emocionante foi visto como “forçado” para algumas pessoas.

Enquanto um anônimo falava que Tadeu “desistiu” do reality show, outro destacava as falas ditas por ele durante o programa ao vivo: “Discurso hipócrita…Tentando limpar as omissões da produção/edição e salvar a pele já que teve que trancar os comentários das suas redes. A edição protegeu a Bruna em todos os momentos”.

A PIOR E MAIS VERGONHOSA EDIÇÃO! O BBB23 perdeu uma coisa que é irreversível e parecia ser incontestável: a credibilidade.



Tadeu não conseguiu nem FALAR com a Sarah direito, gaguejou, faltou palavras, mas a gente fala por vc Tadeu:



Vai ganhar o racismo, a farsa e a hipocrisia! — Felipe Augusto 🐘 (@felipeafals) April 17, 2023

Uma outra admiradora do “Big Brother Brasil” preferiu “passar pano” para o jornalista, que deixou o “Fantástico” e está em sua segunda temporada no programa: “Sinto pelos participantes interessantes que saíram por um sistema de votos injusto e também pelo Tadeu, que está dando a cara a tapa para as decisões horríveis do ‘diretor artístico’”.

Para quem não acompanhou, o apresentador do “BBB 23″ acabou chorando ao anunciar a saída de Sarah Aline neste domingo (16), quando ela disputava a preferência dos fãs do reality show contra Aline Wirley e Bruna Griphao, que foi chamada de “protegida de Boninho”, também nas redes sociais.

Tadeu volta pro fantástico vai brincar de cavalinho ainda dá tempo 😡 oque adianta fazer um belo discurso fazer a preta chorar e deixar uma branca racista no programa ? A cada reality piora. https://t.co/LZSQv8Ne2X — W£K⟨£¥™ (@wekleyatr) April 17, 2023

“Essa mulher realizaria seu sonho de participar do ‘Big Brother’ de maneira brilhante. Mas, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, um sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é”, disse o famoso, que também destacou Angela Davis.

“‘Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela’ e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam para explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar”.

