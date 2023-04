BBB 23: Bruna Griphao segue e público diz que atriz é ‘protegida do Boninho’

A permanência de Bruna Griphao no “BBB 23″, faltando nove dias para o programa acabar, está deixando algumas pessoas com a pulga atrás da orelha, principalmente, depois da saída de Sarah Aline, na noite de domingo (17).

Pelas redes sociais, alguns fãs do “Big Brother Brasil” seguiram criticando pela madrugada: “Vai mudar seu nome, a campeã vai ser a protegida do Boninho, Bruna Griphao”, escreveu uma anônima no Twitter.

Um segundo perfil que acompanhou o Paredão ao vivo também opinou sobre o favoritismo da atriz, que também foi chamada de racista e barraqueira por alguns anônimos: “Como a Bruna Griphao não saiu ainda desse programa?”.

Ainda bem que parei de assistir esse #BBB23 tóxico, a Sarah ter saído para a Bruna Griphão? Não existe! A segunda pode humilhar, gritar, chamar uma pessoa preta de todos os adjetivos ruins possíveis e mesmo assim permanecer. É o Brasil, mostrando uma de suas facetas! — Rodrigo ✊🏾 (@RCDS91) April 17, 2023

Outro telespectador do reality show disse ainda que a saída de Sarah e a permanência de Bruna no confinamento é a “prova viva” de que o “BBB 23″ está sendo “armado”. O mesmo pensamento foi dito por muitos perfis, que disseram que iriam parar de acompanhar o programa da TV Globo.

“Olha que ‘BBB’ lixo é esse eu nem consigo descrever o incômodo de ver a Bruna Griphao ainda no jogo a essa altura do programa”, destacou outra pessoa.

entrei na hashtag do BBB e não tô entendendo esse povo chamando a Bruna Griphao de protagonista, sendo que tudo que eu vejo dela tá relacionado a ser soberba e sem um pingo de educação #BBB23 — ؘ (@ulequjnho) April 17, 2023

Caso você não tenha visto, Sarah Aline deixou o “Big Brother Brasil” na noite do último domingo (16), faltando pouco para a competição acabar. Ela lutou pela preferência do público contra Aline Wirley e Bruna Griphao e acabou sendo eliminada com 58,2% dos votos.

Para se despedir da sister, Tadeu Schmidt usou palavras ditas por Angela Davis: “Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela”, frisou o apresentador do reality show, que disse ainda que “o show tem que continuar”.

Se vc se identifica com essa Bruna griphao me dê unfollow imediatamente — Batu ruindade pura (@mateusbatu) April 17, 2023

Em seguida, uma nova Prova do Líder aconteceu e Ricardo Alface conquistou a coroa e foi direto para o Top 5 do programa. Para o novo Paredão, ele indicou Amanda.

Além dela, Domitila Barros foi parar na berlinda pelo voto da casa e, com o poder do contragolpe, acabou puxando Larissa, que retornou ao jogo por causa da repescagem. O resultado da próxima eliminação será revelado nesta terça-feira (18).

