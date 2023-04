Após “movimentação estranha” banco bloqueia o cartão de Maíra Cardi

A influenciadora e coach Maíra Cardi passou por uma situação inusitada enquanto aproveitava uma tarde de compras na companhia de uma amiga. A meta era renovar o guarda-roupas de seu namorado, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico.

Conforme publicado pela Revista Quem, após compras de mais de R$25 mil, ela garantiu que o namorado tenha outras cores de roupa em seu armário. No entanto, ao escolher lojas de marca e diversos looks, ela acabou disparando o alerta do banco.

“Meu banco nem entendeu o que estava acontecendo. Não sou das compras num só dia, não tenho paciência. Eu passei vários picadinhos, R$17 mil aqui, R$8 mil ali. Comprei muitas coisas em muitas lojas, e o banco bloqueou o cartão achando que fosse clonagem”, revela.

Segundo Maíra, a tarde de compras rendeu ao menos 100 looks novos para o armário do amado, e isso apenas após algumas lojas serem visitadas por ela. “Ainda tem loja para ir”, afirma.

Gastos ‘assustaram’ o namorado

Seguindo com seu relato, feito pelos stories de seu perfil no Instagram, Maíra revela que chegou até mesmo a receber mensagens de seu namorado, que é educador financeiro.

“Pelo nosso bem, do nosso futuro e do patrimônio da família, é bom que você saia daí correndo e vá para qualquer outro lugar”, teria dito Thiago.

No entanto, o carro da influenciadora acabou ficando completamente abarrotado de sacolas com as mais diversas marcas, indo de Gucci a Carolina Herrera.

Em outro stories publicado por Maíra, é possível ver o carro com sacolas espalhadas por todo porta-malas, bancos traseiros e até mesmo no banco do passageiro. Entre as peças, ela garantiu que poucas são as opções de roupas pretas, garantindo ao companheiro um “look” diferente da típica camiseta preta utilizada por ele.

