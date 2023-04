Aos fãs de Shakira que comemoraram: é fake que Clara Chía traiu Piqué com Pep Guardiola

Nas últimas semanas foi divulgado sobre um suposto romance entre Clara Chía e Pep Guardiola, deixando os fãs de Shakira empolgados com a situação e brincando que “chifre trocado não dói”, já que a jovem de 23 anos foi o pivô da separação da cantora colombiana com o ex-jogador Gerard Piqué.

A suposta infidelidade da atual de Piqué foi anunciada pelo jornal espanhol El Comercio, que publicou que Clara teria se envolvido com o técnico do Manchester City na época em que os dois se conheceram, quando Clara estudava na mesma escola que os filhos do treinador.

A polêmica se tornou ainda pior já que, além de Guardiola ter sido treinador de Piqué entre 2008 e 2012, ele é casado com Cristina Serra desde 2014.

Guardiola não traiu a sua esposa, Cristina Serra

O relacionamento do técnico com Cristina Serra começou quando ambos tinham apenas 18 anos. A jovem trabalhava na loja da família, enquanto Pep ainda era um jogador de futebol em treinamento. Cristina foi convidada para ser modelo de uma designer de loja e foi assim que se conheceram, ou seja: é um amor desde a adolescência.

Pep e Cristina têm três filhos, Maria, de 22 anos, Marius, de 20, e Valentina, a mais nova, com 15, e são vistos como um “casal inseparável”. Mas, assim como o técnico, Serra não é ativa nas redes sociais e tem mantido a vida reservada.

Atualmente, Cristina está à frente dos negócios da família, já que seu pai, Josep Serra Claret, expandiu seus negócios de alfaiataria para marcas de moda nacionais e internacionais.

Serra tem se caracterizado por ser sincera e defender sua honra perante a mídia. Apesar de não ter se pronunciado sobre a suposta infidelidade, a mídia espanhola já voltou atrás sobre a polêmica e considera Cristina e Guardiola um casal sem crise.

