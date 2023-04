‘Acabou o BBB’: Saída de Sarah Aline causa revolta nos fãs; veja os comentários

Faltando nove dias para o “BBB 23″ acabar, Sarah Aline deixou o reality show e causou muita confusão nas redes sociais. Desde a madrugada desta segunda-feira (17), fãs da sister comentaram sobre a despedida dela, que foi de “planta” para uma das protagonistas da temporada.

“Não podemos desistir, lutamos por Sarah e precisamos lutar por Domi [Domitila Barros]. Ela merece estar no Top 5. A ADM [administradora] da Domi lutou muito para ajudar a Sarah , não podemos deixá-la na mão agora, na hora que Domitila está precisando mais que tudo”, comentou um fã no Twitter, que usou ainda a hashtag ‘Fora Larissa’.

Não adianta mais, gente. É a vitória do RACISMO, vitória das torcidas alugando lan house e extorquindo pessoas, uma verdadeira facção criminosa que faz de TUDO pra esconder os erros das suas favoritas. Sarah não merecia sair para a Bruna. PIOR BBB DA HISTÓRIA! #BBB23 pic.twitter.com/GKndAEdQNc — Yan (@yankisner) April 17, 2023

Uma outra questionou como Bruna Griphao segue no “BBB 23″, que termina logo mais: “O povo tira Sarah pra deixar essa Bruna? Parabéns torcida do quarto deserto, vocês estão acabando com o jogo!”, disse a anônima, que ficou indignada com o resultado do décimo quinto Paredão.

Outra pessoa que ficou brava também comentou nas redes sociais e frisou que com a saída de Sarah Aline do programa e a permanência de Bruna,o “BBB 23 acabou” e que “não tem mais o que fazer”.

É Sarinha, o Brasil prefere uma moça AGRESSIVA, ESCR0T@, MAL EDUCADA ao invés de uma jovem preta educada, com posicionamento e orgulho. Não estava acirrado, Sarah saiu com quase 60%. #BBB23 pic.twitter.com/0NW0KAufcb — joe (@eujoeandrade) April 17, 2023

Caso você não tenha visto, Sarah Aline deixou o “Big Brother Brasil” na noite do último domingo (16), faltando pouco para a competição acabar. Ela lutou pela preferência do público contra Aline Wirley e Bruna Griphao e acabou sendo eliminada com 58,2% dos votos.

Para se despedir da sister, Tadeu Schmidt usou palavras ditas por Angela Davis: “Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela”, frisou o apresentador do reality show, que disse ainda que “o show tem que continuar”.

Não merecem citação alguma no discurso mesmo. NENHUMA. SEJA FELIZ, SARAH. #BBB23 pic.twitter.com/e2bV3ahvXk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 17, 2023

Em seguida, uma nova Prova do Líder aconteceu e Ricardo Alface conquistou a coroa e foi direto para o Top 5 do programa. Para o novo Paredão, ele indicou Amanda.

Além dela, Domitila Barros foi parar na berlinda pelo voto da casa e, com o poder do contragolpe, acabou puxando Larissa, que retornou ao jogo por causa da repescagem. O resultado da próxima eliminação será revelado nesta terça-feira (18).

