‘A gente vai tentar’: Após término, Key Alves explica conversa íntima com Gustavo

Após afirmar que o fim do namoro com Gustavo não foi tão amigável quanto se pensava, Key Alves voltou a falar sobre o ex-namorado e amigo de confinamento no “BBB 23″. Fora do reality show, a atleta deu a entender que eles vão tentar acabar com as polêmicas.

“A gente voltou a se falar, depois de tudo aquilo, porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar para ter um bom convívio”, afirmou a jogadora de vôlei, ao ser entrevistada pela GQ Brasil.

Key Alves diz que ainda está apaixonada e volta a falar com Gustavo após término Imagem: reprodução Instagram (@keyalves)

Na época da separação, logo após o fim da repescagem do “BBB 23″, Key Alves, falou que o fim do relacionamento com Gustavo Benedeti, mais conhecido por Cowboy, foi de surpresa e que ela não sabia da decisão: “Mas voltar a namorar não é a vontade dele. Acredito que futuramente a gente volte a conversar e até possamos ser amigos”, disse ela.

Na época do rompimento, Key Alves resolveu quebrar o silêncio e expor o seu lado da história, que foi classificado como “pesadelo”. Pelas redes sociais, a ex-BBB destacou ainda que acreditava no futuro do casal fora do reality show da Globo.

Após término, Key Alves fala que não quer ser amiga de Gustavo; eles eram um casal no BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Eu tenho que ser forte. Eu não esperava passar por isso com ele e, com toda certeza, me destruiu. Não foi um término amigável e não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, disse a atleta.

A famosa também aproveitou para desmentir os boatos de que o relacionamento com Gustavo foi apenas para seguir dentro do “BBB 23″. Segundo ela, a ideia sempre foi tentar viver uma vida fora do programa: “Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o ‘BBB’, e aqui sim mostramos quem realmente somos”.

Depois do BBB 23 e da separação, Key Alves decide futuro no OnlyFans (Reprodução/Instagram)

Novo romance com Arthur Aguiar?

Depois de anunciar que estava solteira, Key Alves surgiu em uma foto ao lado de Arthur Aguiar, campeão da edição passada, e Gabi Martins, movimentando as redes sociais, que shiparam o suposto novo casal.

Pelo Twitter, um fã do “Big Brother Brasil” disse que tinha muito orgulho do cantor, que foi casado com Mayra Cardi, e se assume como solteiro: “Arthur Aguiar e tenho muito orgulho de você. Eu acho ele um ser humano incrível, muito educado”, destacou.

Arhur Aguiar e Key Alves curtem noitada ao lado dos amigos (Reprodução/Instagram)

Uma outra admiradora do campeão do “BBB 22″ falou da possibilidade de engatar um namoro com a jogadora de vôlei, que durante a atual edição do reality show estava apaixonada por Gustavo: “Arthur Aguiar é sortudo, Key Alves do ‘BBB 23′ é linda. Cara de sorte esse Arthur”, escreveu ele.

Mais radical, outra anônima usou a plataforma digital para criticar a postura de outro participante do “BBB”. Sem falar nos nomes, a pessoa apenas concluiu que Arthur Aguiar “pode ter defeitos”, mas “não é racista e assediador”.

