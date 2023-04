Terra e Paixão: Tatá Werneck volta às novelas para ganhar dinheiro na web

A comediante e apresentadora Tatá Werneck vai retornar às novelas em maio, quando “Terra e Paixão” estreia no horário nobre da TV Globo. Na trama, ela viverá Anely, irmã de Lucinda (Débora Falabella) e moradora de uma pousada da família.

Na produção escrita por Walcyr Carrasco, a personagem ajuda a cuidar do negócio e também trabalha como freelancer na butique de Graça (Agatha Moreira). Mas Anely tem uma personalidade secreta, já que quando está sozinha, no computador, ela entra em um site adulto para fazer strip-teases, onde ela realmente ganha dinheiro.

“Estava seguindo um outro caminho na carreira, de focar no meu programa, o ‘Lady Night’. Até que o Walcyr me convidou para esse trabalho. Além da profunda gratidão por ele ter mudado a minha vida, sou uma grande fã do trabalho dele”, disse a famosa.

Vale lembrar que antes de “Terra e Paixão”, Tatá Werneck trabalhou com o autor em “Amor à Vida”, onde interpretou Valdirene: “Sou uma admiradora mesmo, ele é surpreendente. Estou sem atuar há quatro anos ou até mais. Será um ciclo de muito aprendizado e diversão”, contou a atriz.

Em “Terra e Paixão”, Anely namora Odilon (Jonathan Azevedo), que é muito ciumento e não tem a menor ideia do que ela trabalha em um site adulto. O personagem, que é um lutador e sonha em ser um campeão em competições, acha que ela faz muitos cursos online.

“É uma experiência muito nova para mim. A complexidade está no machismo do Odilon, eu sou uma pessoa muito aberta e antenada, sou muito conectado com as mulheres da minha família, então para mim é muito complexo trazer esse tema e usar meu corpo e minha arte para falar sobre isso”, afirmou o ator.

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela “Terra e Paixão” é uma trama rural, que vai abordar o agronegócio. A estreia está prevista para maio, no horário de “Travessia”, de Gloria Perez.

