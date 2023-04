Streaming: Saiba quais clássicos da dramaturgia voltam ao ar neste mês

Os fãs de novela sempre buscam os clássicos da dramaturgia para rever. Desta vez, diversas tramas do passado estrearam no streaming da Globo, no catálogo de “resgate” do Globoplay. Nesta semana, a novela “Partido Alto”, de 1984, escrita por Gloria Perez e Aguinaldo Silva, entrou no ar, com sua memorárvel abertura ao som de “Enredo do Meu Samba”, de Dona Yvone Lara e Jorge Aragão.

Ambientado nas Zonas Sul e Norte carioca, principalmente no bairro do Encantado, o folhetim acompanha as trajetórias de Isadora (Elizabeth Savala), uma jovem oprimida por um casamento difícil; da adolescente Celina (Gloria Pires), avessa ao universo de contravenções do pai, Célio Cruz (Raul Cortez); da manicure Jussara (Betty Faria), presença garantida nos ensaios e desfiles da Acadêmicos do Encantado.

Em 1997, Luana Piovani estava no elenco de Malhação (Divulgação/Globo)

Outra personagem é Gilda, uma mulher de personalidade forte interpretada por Susana Vieira. Entre outros artistas em cena, Antonio Pitanga, Christiane Torloni, Herson Capri, José Mayer, Kadu Moliterno, Roberto Bomfim, e os saudosos Lilian Lemmertz, Marilu Bueno, Eva Todor, Milton Gonçalves, Cláudio Marzo e Guilherme Karan, sucesso como o guru Políbio.

LEIA TAMBÉM: Concorda? Cantora desbanca Marília Mendonça e se torna a “rainha do sertanejo”; Saiba quem ela é

A premiada “Lado a Lado” também está no catálogo de produções do Globoplay. O público pode conferir a obra com o conteúdo do acervo exatamente como foi ao ar em sua primeira exibição, de 2012 a 2013. Com autoria de Claudia Lage e João Ximenes Braga, e supervisão de texto de Gilberto Braga, a trama venceu o Emmy 2013 na categoria Melhor Novela ao mostrar a luta por amor e independência de Laura (Marjorie Estiano) e Isabel (Camila Pitanga), duas poderosas mulheres de classes sociais diferentes, em meio às transformações sociais do Rio de Janeiro do início do século 20.

Lado a Lado: Camila Pitanga (Isabel) e Marjorie Estiano (Laura) em cena clássica da novela (Divulgação/Globo)

Assim como em ‘Partido Alto’, Milton Gonçalves pode ser visto na trama, estrelada ainda por nomes como Lázaro Ramos, Thiago Fragoso, Zezeh Barbosa, Patricia Pillar, Sheron Menezzes, Marcello Melo Jr, Rafael Cardoso, Cassio Gabus Mendes, Caio Blat, Alessandra Negrini e a inesquecível Beatriz Segall.

A nostalgia continua no ar e, a partir do dia 24, quando o streaming da Globo exibe a temporada de 1997 de “Malhação”. Os capítulos do folhetim jovem mostram Thiago Lacerda e Thais Fersoza em suas estreias na TV, além de Luana Piovani, Camila Pitanga, Norton Nascimento, Lucinha Lins, Francisco Cuoco, Pedro Vasconcelos, Juliana Knust, Nívea Stelmann, Claudio Heinrich, Andre Marques, Bruno De Luca, Karina Barum, Susana Werner e mais destaques do elenco. Na história, a famosa academia passa por uma transformação com a chegada do misterioso Fausto, personagem de Norton Nascimento que revela ser herdeiro de metade do estabelecimento. Também tem reviravolta na vida do professor de judô Dado (Claudio Heinrich), que resolve sair de casa.

LEIA TAMBÉM: Fotos da autópsia de Marília Mendonça são vazadas e assessoria faz apelo: “Não divulguem”