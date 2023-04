Terra e Paixão: Débora Falabella será esposa, mãe e sofredora; conheça a personagem

Depois de muitas personagens de sucesso, Débora Falabella está de volta ao horário nobre da TV Globo para viver Lucinda, papel que viverá em “Terra e Paixão”, novela inédita de Walcyr Carrasco para o horário nobre na TV Globo, que estreia em maio.

Na produção, que vai substituir “Travessia”, a moça será a gerente de uma cooperativa da cidade fictícia Nova Primavera. Além do trabalho, ela será casada com Andrade (Ângelo Antônio), um homem que se torna violento quando bebe.

Mas, não pense que Lucinda aceitará a violência do marido. Conforme os capítulos de “Terra e Paixão” forem avançando, ela vai mostrar que há limite para tudo e, ao mesmo tempo, tentará ajudar o marido a se livrar do vício.

Terra e Paixão: Débora Falabella e Ângelo Antônio fazem parte da mesma família (João Miguel Júnior/Globo)

“Infelizmente a violência doméstica acontece com muitas mulheres e a Lucinda é uma mulher guerreira, que toma conta da casa, é a provedora da família, então, a princípio você olha para ela e não acredita que ela sofre violência, mas ela vive isso mesmo sendo extremamente forte”, contou a atriz, que está animada para retornar à Globo.

Além do marido e do trabalho, a personagem de Deborah Falabella é mãe de Cristian (Felipe Melquiades). Ao lado dele, ela vai enfrentar as crises dentro de casa e também tentar amenizar os efeitos do bullying que o herdeiro sofre na escola por ser portador de albinismo.

Em “Terra e Paixão”, a personagem também vai encontrar forças com a amizade de Marino (Leandro Lima), que será o delegado da cidade fictícia da novela da Globo, e pode ser tornar uma saída para sua vida cheia de momentos conturbados. Será que vem uma paixão por aí?

Terra e Paixão: Após 10 anos, Tatá Werneck retorna para as novelas da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela “Terra e Paixão” é uma trama rural, que vai abordar o agronegócio. A estreia está prevista para maio, no horário de “Travessia”, de Gloria Perez.

