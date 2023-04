A influenciadora Maíra Cardi aparentemente não está tão satisfeita com o visual do namorado Thiago Nigro, também conhecido como ‘Primo Rico’. Na última sexta-feira (14), a coach fitness utilizou suas redes sociais para mostrar os presentinhos que comprou para o companheiro, que costuma utilizar só roupas pretas.

“Eu acho que eu exagerei... Me passei”, disse Maíra em um dos stories. “Isso aqui é para ele não usar mais preto”, disse a influencer em outro vídeo.

LEIA TAMBÉM: Após Maraisa ‘roubar’ affair de Ana Castela, sertanejas se encontram em evento: “Vim aqui pessoalmente”

Durante as compras, Maíra ligou para Thiago, que brincou sobre o exagero. “Pelo nosso bem, do nosso futuro e do patrimônio da família, é bom que você saia daí correndo e vá para qualquer lugar”. O também influenciador ficou famoso ensinando as pessoas a investir e poupar dinheiro.

Maíra Cardi tenta mudar visual do namorado e acaba bloqueando cartão: “Eu sou boa em gastar dinheiro” Imagem: reprodução Instagram (@mairacardi)

Maíra Cardi posta foto com o namorado e detalhe chama atenção dos fãs

Uma imagem publicada por Maíra Cardi em seu Instagram está dando o que falar entre os fãs, e críticos, da influenciadora. Acompanhada pelo namorado, Thiago Nigro, Maíra posou dentro de um avião e os fãs logo notaram um detalhe novo nas mãos da coach.

Nos dedos médio e anelar da mão de Maíra é possível ver uma tatuagem das letras “T” e “N”, iniciais do nome de seu namorado.

O responsável pela arte foi o tatuador, e campeão do BBB8, Rafinha, que publicou imagens do processo de tatuagem em seu perfil nas redes sociais.

“Recebi a Maíra Cardi no estúdio... fizemos uma tattoo muito especial”, legendou o tatuador.

LEIA MAIS:

⋅ Terra e Paixão: Débora Falabella será esposa, mãe e sofredora; conheça a personagem

⋅ Drauzio Varella revela vida humilde quando criança: “passei a infância na rua”

⋅ Após invasão, Mirella Santos resgata bolsas de grife: “Vamos recuperar o que falta”