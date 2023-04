Key Alves diz que ainda está apaixonada e volta a falar com Gustavo após término

O casal formado dentro do BBB 23, Key Alves e Gustavo, voltaram a se falar na sexta-feira (14), segundo o site GQ.

“A gente voltou a se falar ontem, depois de tudo aquilo [a publicação dos prints da conversa dos dois], porque não dá, né? Foi lamentável divulgar uma conversa íntima. A gente vai tentar agora voltar a se falar para ter um bom convívio”, comentou a ex-BBB em entrevista.

A jogadora de vôlei disse que ainda estava apaixonada e sofrendo pelo término, porém o ‘Cowboy’ está com a decisão tomada.

“Mas voltar a namorar não é a vontade dele. Acredito que futuramente a gente volte a conversar e até possamos ser amigos”, finaliza Key.

“Indireta para o BBB?” Esse é o valor que Key Alves afirma ter faturando no OnlyFans

Desde que foi eliminada da casa do BBB 23, Key Alves não esconde de ninguém que está apostando seu futuro na plataforma de conteúdo adulto OnLy fans e já revelou que nos próximos meses terá “foco total” em produzir vídeos para seu canal.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi tenta mudar visual do namorado e acaba bloqueando cartão: “Eu sou boa em gastar dinheiro”

Em entrevista ao Gshow para falar sobre sua trajetória dentro da casa do reality, a jogadora de vôlei deu uma esnobada e garantiu que já faturou o equivalente ao prêmio do reality (R$ 2 milhões) na plataforma. “Sendo bem sincera, com o OnlyFans, a gente já fez o prêmio do BBB. Eu fiquei muito feliz quando vi”, disse a ex-BBB.

Key aproveitou também para revelar seus planos para a plataforma: “Como eu participei de um reality nacional, todo mundo já sabe que eu tenho OnlyFans, a nossa ideia é passar estado por estado, fazer cada ensaio fotográfico baseado na cultura de cada estado, e aproveitar e conhecer o carinho dos fãs de cada estado”, afirmou.

A jogadora de vôlei ficou 50 dias confinada na casa do BBB 23 e mal saiu de lá foi parar em ‘La Casa de Los Famosos”, no México. Segundo ela, essa experiência mudou a sua vida. “Eu considero como o futuro. Tudo que eu mais queria - um carro novo, uma casa, dar uma condição melhor para a minha família — está acontecendo muito rápido”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Terra e Paixão: Débora Falabella será esposa, mãe e sofredora; conheça a personagem

⋅ Após Maraisa ‘roubar’ affair de Ana Castela, sertanejas se encontram em evento: “Vim aqui pessoalmente”

⋅ Drauzio Varella revela vida humilde quando criança: “passei a infância na rua”