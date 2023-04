Fãs da Marvel, vocês precisam adicionar este série subestimada da Netflix à sua lista

As séries e filmes de super-heróis são uma febre atualmente. Há The Boys do Prime Video, The Umbrella Academy da Netflix e, claro, a longa lista de títulos da Marvel na Disney +, de Moon Knight a WandaVision. Esses favoritos dos fãs provam que há mais nessas séries do que cenas legais de luta. E há uma jóia subestimada que merece ser mencionada com este grupo: Criando Dion. Assista ao trailer:

Baseado na história em quadrinhos de mesmo nome, de Dennis Liu, a série de super-herói da Netflix segue a vida de Nicole, uma mãe negra viúva que luta para criar seu filho de 7 anos, Dion, depois de descobrir que ele tem superpoderes. Com a ajuda do melhor amigo de seu falecido marido, Pat, Nicole deve ajudá-lo a controlar suas habilidades e mantê-las em segredo enquanto investiga as origens desses poderes e a verdadeira causa da morte de seu marido.

A série é leve, divertida e oferece uma nova visão do que é ser um super-herói. Mas, mais importante, lança luz sobre a realidade de ser negro na América, abordando tópicos mais profundos como racismo, luto e saúde mental.

A história de Dion é contada pela perspectiva de sua mãe, o que já diferencia a série de outras como ela. Os espectadores podem ver como Nicole - interpretada de forma brilhante por Alisha Wainwright - está lidando com a dor e lutando para equilibrar a maternidade com sua carreira.

Enquanto ela faz um trabalho estelar de incutir os valores certos e ir além para proteger seu filho, ela não cai no estereótipo tóxico de “supermulher”. Ela também se mostra assustada, oprimida e exausta, já que criar um filho negro sozinha já é um desafio suficiente. Mas mesmo quando ele desenvolve seus novos poderes, ela consegue, ao mesmo tempo em que descobre sua vida romântica e trabalha para uma carreira de sucesso.

Enquanto isso, Dion (Ja’Siah Young) é brincalhão e instantaneamente simpático. Ele é matriculado em uma escola predominantemente branca, onde luta para fazer amigos e se encaixar - e o surgimento de seus novos poderes não ajuda exatamente em nada. Além disso, há cenas comoventes em que o jovem super-herói experimenta o racismo em primeira mão, levando sua mãe a ter uma conversa difícil que definitivamente ressoará com as mães negras.

Mas, além de abordar os temas mais sérios, essa série faz um ótimo trabalho ao combinar momentos alegres com suspense. Em um momento, Dion e seu padrinho, Pat (Jason Ritter), estão se unindo por causa de quadrinhos de super-heróis e, no próximo, um misterioso novo inimigo está de olho em Dion. E isso tudo acontecendo enquanto Nicole e Pat continuam investigando a pesquisa de seu falecido marido (interpretado por Michael B. Jordan).

Com personagens em camadas, um enredo intrigante e retratos honestos da experiência negra, esta série de super-heróis tem muito a oferecer. É emocionante o suficiente para assistir com a família, mas também instigante o suficiente para desencadear ótimas conversas.

As temporadas 1 e 2 de Criando Dion estão disponíveis na Netflix.