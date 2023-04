Drauzio Varella revela vida humilde quando criança: “passei a infância na rua”

Quem vê hoje Drauzio Varella, um dos médicos mais famosos do Brasil, talvez não saiba que ele teve uma infância bem humilde. Nascido em São Paulo, ele teve uma longa jornada até se tornar uma das principais vozes de informações confiáveis sobre saúde, com quadros exclusivos no programa “Fantástico”, da TV Globo.

Em entrevista à atriz Fernanda Torres para o podcast A Playlist da Minha Vida, Drauzio contou que nasceu em um bairro mais humilde da capital paulista, tendo morado em um cortiço boa parte da infância.

“Eu nasci em um bairro operário. Minha mãe morreu quando eu tinha quatro anos. Ali, as casas eram pequenas, em geral moravam várias famílias, eram casas daqueles sistemas antigos em que cada família morava em um quarto e tinha um banheiro para todas as famílias e as cozinhas eram fora”, contou o médico.

Ele foi uma daquelas crianças que passavam o dia brincando nas ruas. “A molecada vivia na rua, eu passei a infância na rua mesmo”, relembrou.

Após a morte da mãe, Lydia Varella, seu pai José acabou indo trabalhar em dois empregos para sustentar a família. “Meu pai era contador e ele tinha dois empregos. Trabalhava durante o dia em um emprego, saía às seis e meia e entrava num outro, que era um emprego público, entrava às sete da noite e saía meia-noite”, detalhou.

“Eu via o meu pai mesmo no sábado”, revelou o médico. “Mas ele era sempre presente, ele ficava pelo telefone controlando a gente, especialmente depois que minha mãe morreu. Aí a gente ficou morando com ele e a mãe dele, a minha vó paterna, mas ela morreu em seguida também, quando eu tinha oito anos. E ele controlava tudo, foi sempre super presente, mas trabalhava muito”, pontuou.

Dois anos após a morte da avó de Drauzio, José acabou se casando novamente. “Quando eu fiz 10 anos, meu pai se casou outra vez e aí a gente se mudou para a Vila Mariana, que era um bairro de classe média em São Paulo”, contou, passando para uma nova fase de sua vida.

