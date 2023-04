BBB: Em semana turbo, Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline estão no Paredão triplo

Não deu para Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline, indicadas ao Paredão nesta sexta-feira (14). Em semana com duas eliminações, na terça-feira (11) Fred Nicácio deixou o programa. Na quinta-feira (13), foi a vez de Cezar Black dar adeus aos seus parceiros de confinamento.

Sarah Aline imuniza companheiro

Ricardo Alface foi imunizado pela companheira Sarah Aline, que por sua vez, não conseguiu escapar do Paredão.

Como o Paredão foi formado?

Bruna Griphao foi para a votação do Paredão com dois votos. Indicadas ao Monstro da semana pela Anjo Sarah Aline, Bruna Griphao e Amanda disputaram para ver quem escaparia de receber os dois votos e Amanda foi a sortuda da vez.

Ricardo votou em Bruna Griphao (que já tinha dois votos);

Larissa votou em Sarah Aline;

Bruna votou em Sarah;

Amanda votou em Sarah;

Sarah Aline votou em Bruna;

Aline Wirley votou em Sarah.

LEIA TAMBÉM: Após invasão, Mirella Santos resgata bolsas de grife: “Vamos recuperar o que falta”

Já Aline Wirley foi indicada pela Líder Domitila, enquanto Bruna e Sarah Aline tiveram empate nos votos pela casa. Domitila desempatou e indicou Bruna. O terceiro emparedado foi Sarah Aline, que recebeu contragolpe de Aline.

Semana turbo ainda não acabou

Os emparedados não vão ter muito tempo para refletir sobre as indicações, pois no domingo (16) já ocorre a eliminação, que assim como no início da semana, será seguida por nova Prova do Líder e outra formação de Paredão.

LEIA MAIS:

⋅ No aniversário de 41 anos de Paolla Oliveira, Diogo Nogueira se declara: “Quase me matou no primeiro olhar”

⋅ Shakira não quer deixar nada para Piqué: a história por trás da árvore que tirou da antiga casa

⋅ Eliezer revela dinâmica com Viih Tube após bebê chegar em casa