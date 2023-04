Após Maraisa ‘roubar’ affair de Ana Castela, sertanejas se encontram em evento: “Vim aqui pessoalmente”

O universo feminino do sertanejo está dividido sobre quem vai ganhar o coração de Gustavo Mioto. Com diversas indiretas da parte de Ana Castela, Mioto é visto como affair da ‘Boiadeira’ há algum tempo, porém, nesta semana, Maraisa quis acabar com o romance e postou fotos de mãos dadas com o sertanejo.

“Oi, Ana Castela, queria te falar que você perdeu. Só queria dizer que você perdeu, viu?”, disse Maraisa em voo ao lado do cantor.

“Não precisa ficar sem gracinha, não. Agora, a concorrência está acirrada, minha filha. Só queria dizer que você perdeu. O sogro está vindo até junto”, completou a sertaneja.

“Quem divide multiplica”

As duas potências do sertanejo feminino se encontraram na noite desta sexta-feira (14) na Expogrande e aproveitaram o momento para ‘tirar a história a limpo’.

“Eu quero ele”, disse Maraisa logo de cara. Ana não perdeu tempo e respondeu: “Pó pega... Quem divide multiplica”.

Concorda? Cantora desbanca Marília Mendonça e se torna a “rainha do sertanejo”; Saiba quem ela é

Não é de hoje que seu nome vem sendo lembrado no universo da música sertaneja, mas desde Marília Mendonça, que ainda coloca vários hits no topo das playlists musicais, não se via uma nova rainha do estilo musical.

Ana Castela teve sua primeira música ‘Boiadeira’ lançada em 2021, mas foi ao lado de Melody que a cantora explodiu em 2022 com o hit ‘Pipoco’. Desde então, foi um sucesso atrás do outro.

Misturando diversos gêneros musicais, principalmente com a parceria com diversos cantores, Ana, de apenas 19 anos, destronou a cantora Marília Mendonça com uma música recentemente lançada.

‘Nosso Quadro’, de Ana Castela, é a música mais ouvida do Spotify, seguida por ‘Melhor Só’, de KayBlack e Baco Exu do Blues e em terceiro vem ‘Leão’, cantada por Marília Mendonça. Essa terceira ocupou a primeira colocação do top 50 Brasil por diversos dias.

