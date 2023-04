Ganhar um presente após ter cumprido uma meta é tudo de bom, não é mesmo? Então imagina se esse presente for um carro de luxo?

Pois Bruna Gonçalves, esposa Ludmilla, conseguiu passar no exame para tirar sua carteira de habilitação e para brindar a conquista, a cantora deu para Brunna uma Land Rover Discovery avaliada em mais de 700 mil reais.

“Sonhei tanto com isso”

“Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem para mim”, escreve a ex-BBB em seu Instagram.

Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo que você faz por mim! Não tenho nem palavras, sério!” Continuou.

Veja quanto custa o carro de luxo que Ludmilla deu de presente para sua esposa: “Sonhei tanto com isso” Imagem: reprodução Instagram (@beunnagoncalves)

Em outra imagem, a ex-BBB aparece abraçada no carro com a legenda “Sonhei tanto com isso”.

Veja quanto custa o carro de luxo que Ludmilla deu de presente para sua esposa: “Sonhei tanto com isso” Imagem: reprodução Instagram (@brunnagoncalves)

Jojo Todynho compra carro igual: “Ninguém consegue parar um vencedor”

Outra pessoa que decidiu se presentar com um carro do mesmo modelo foi Jojo Todynho. A cantora mostrou a sua nova aquisição com diversos stories no Instagram publicados na noite da última terça-feira (11).

“Primeiro conquista e depois conta. Nunca foi e nunca será fácil, mas com Deus à frente, nada e nem ninguém consegue parar um vencedor”, publicou Jojo, mostrando a chave do veículo.

“Longe dos perigos noturnos e de todo mau olhado. Papai do céu abençoa quem trabalha... E muito”, disse Todynho, mostrando o carro com mais detalhes.

Esse é o valor do novo carro de luxo de Jojo Todynho: “Ninguém consegue parar um vencedor” Imagem: Instagram (@jojotodynho)

