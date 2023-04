Tatá Werneck recebe trio de ex-BBBs no Lady Night e revelações dão o que falar

Na noite da última quinta-feira (13), o programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, recebeu o trio de ex-BBBs Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva.

O trio, que marcou presença e fez história no BBB22, foi responsável por garantir as risadas do público ao compartilhar histórias do confinamento e de sua amizade, que seguiu para fora da casa do reality.

Entre risadas e quadros divertidos, assuntos que despertam a curiosidade do público também foram abordados, como o relacionamento entre PA e Jade Picon: “Conversamos e vimos que estávamos em momentos diferentes. Seria difícil e a gente optou por ficar só na amizade”, revela.

“Jogo da discórdia” ?

Revivendo os dias de confinamento, os ex-BBBs foram convidados a participar de uma dinâmica chamada “Pódio da discórdia”, onde deveriam se organizar entre o primeiro, segundo e terceiro colocados conforme as afirmações feitas pela apresentadora.

Garantindo risadas, eles precisaram ranquear quem é o “mais deslumbrado”, título que ficou com PA por ser o “mais novinho” do trio; “mais inteligente”, onde os 3 dividiram a terceira posição; e quem é o mais “pegador” dos três, afirmação a qual Scooby admitiu que, em seus tempos de solteiro, acabou passando a frente dos amigos.

De volta em 2024

Apesar de garantir boas risadas, o Lady Night fará uma pausa em 2023 e retornará somente em 2024, após o fim das gravações da novela “Terra e paixão”. A nova temporada, que contará com 30 episódios, já está sendo preparada pela equipe.

A pausa foi a forma que a equipe e Tatá encontram de conciliar as agendas da atração com as gravações da nova novela das 21hrs.

Na trama, de Walcyr Carrasco, Tatá interpretará Anely, uma mulher aparentemente recatada, mas que esconde de todos um grande segredo: ela ganha a vida fazendo strip-tease em sites adultos e coleciona clientes por todo o país.

