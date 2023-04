Polícia apura vazamento de fotos da autópsia de Marília Mendonça; sistema deve revelar responsável

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o vazamento de fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, em Caratinga. Conforme a corporação, há um sistema do Instituto Médico Legal (IML) em que esse tipo de documento fica armazenado e é possível identificar quem foi o responsável pelo acesso.

O vazamento das imagens ocorreu na quinta-feira (13), quando a assessoria da artista fez um apelo para que as imagens não sejam compartilhadas nas redes sociais. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo.”

Ainda segundo a assessoria, a mãe da cantora, Dona Ruth, preferiu não se pronunciar sobre o assunto, mas pediu “respeito”.

O advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília Mendonça, informou que “está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis”.

Em entrevista ao site G1, o defensor disse que essa é uma situação “inconcebível” e “desumana”. “É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa”, disse ele.

“Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informo ainda que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente”, ressaltou Cunha.

Fãs se revoltam

Nas redes sociais, fãs da cantora também pedem para que as fotos não sejam compartilhadas e informam que a divulgação é considerada crime.

No Twitter, um admirador das músicas da eterna “rainha da sofrência” disse que a memória da artista precisa ser respeitada: “Marília merece respeito. Além de ser crime a divulgação sem autorização daquelas imagens, tentaram obter vantagens bem duvidosas com essas imagens”.

Outro internauta disse que ficou sem conseguir dormir durante a madrugada desta sexta-feira (14) ao saber que as fotos vazaram: “Estou até agora sem dormir, é desumano. Mais amor e empatia com a família e os fãs”, escreveu ela na rede social.

Morte da cantora

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Além dela, também foram vítimas o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto e o copiloto do avião.

Segundo conclusões do laudo da perícia, os óbitos aconteceram apenas depois que todos já estavam no chão, por conta do impacto com o solo. A artista sofreu um politraumatismo.

Avião que levava Marília Mendonça e equipe caiu em Caratinga (MG) (Reprodução / Redes Sociais)

