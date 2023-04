O jogo virou: ex de Patrícia Poeta manda reabrir investigação de assédio contra Manoel Soares

A crise entre os apresentadores do programa matinal da TV Globo, Manoel Soares e Patrícia Poeta, está ficando cada vez pior. Logo após o programa Encontro de hoje ir ao ar e os espectadores criticarem novamente a postura de Poeta, questionando ‘até quando’ a Globo seguiria com essa situação, uma bomba contra Manoel Soares veio à tona.

A jornalista Fábia de Oliveira, do Metrópoles, comunicou hoje que o RH da TV Globo reabriu uma investigação de assédio contra o apresentador do matinal. O caso veio à tona depois que o novo diretor da Globo e ex de Patrícia Poeta, Amauri Soares, solicitou que a investigação fosse retomada - importante ressaltar que ele assumirá o cargo apenas em 2 de junho. Segundo Fábia, o caso havia sido suspenso pelo ex-diretor, Ricardo Waddington.

O ex de Patrícia Poeta assumiu o cargo de diretor justamente para retomar alguns casos de denúncias de assédio. E, caso seja provado que Manoel Soares é culpado, ele pode até mesmo ter o contrato cancelado por justa causa.

A jornalista ainda afirmou que fontes ligadas à emissora disseram que há colaboradores que não fazem mais parte da TV Globo convocados para contar o que aconteceu no caso de Manoel Soares, desde a época do programa É de Casa.

A TV Globo disse em nota que “não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que a empresa mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os colaboradores e igualmente por todas as áreas da empresa – e em nenhuma delas é tolerada qualquer forma de assédio”.

E concluiu falando que “tem uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação, que são apurados criteriosamente. E por esse mesmo Código, assumimos o compromisso de sigilo a todos os colaboradores, assim como o de investigar, não fazer comentários sobre as apurações e tomar as medidas cabíveis”.

Ainda não se sabe sobre o que se referem essas acusações de assédio contra Manoel Soares, no entanto.

Leia também: