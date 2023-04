No aniversário de 41 anos de Paolla Oliveira, Diogo Nogueira se declara: “Quase me matou no primeiro olhar” Imagem: reprodução Instagram (@diogonogueira_oficial)

Diogo Nogueira aproveitou o aniversário de 41 anos da companheira Paolla Oliveira para se declarar. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (14), o sambista utilizou diversas fotos de momentos românticos do casal para rasgar elogios à namorada.

“Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo!”, inicia ele na legenda da publicação.

“Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar. Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver.Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!”, completou o músico.

Além da legenda com diversos elogios, o vídeo mostra uma declaração em áudio de Diogo, juntamente com uma música de fundo.

“Trabalhar menos, ganhar mais e desfrutar”

“Caroline Paola Oliveira da Silva. Como é bom poder passar aqui para poder te dar um beijo, um abraço, neste novo ciclo, neste novo ano que vem para você. Que seja um clico de coisas novas, de novas realizações, que seja cada dia mais maravilhoso.

Nosso sonho é trabalhar menos, ganhar mais e desfrutar um pouco dessa nossa parceria, dessa nossa cumplicidade, desse nosso amor e óbvio, com toda a nossa família junto, agarrado que nem carrapato na gente.

Bom, eu não vou falar muito mais não. Eu acho que esse vídeo já fala o bastante por nós, pela pessoa que você é, incrível. Uma pessoa parceira, amiga, mulher, fiel, ser humano, que procura estar sempre ajudando as pessoas, os mais necessitados... Não só as pessoas, mas também os animais, a vida, coisas que a gente gosta. Que seja mais um ciclo lindo em sua vida. Amo você”.

