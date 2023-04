‘Não adianta se vitimizar’: Famosa detona Patrícia Poeta ao falar de polêmica

A crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores da Globo segue para mais um capítulo. Desta vez, Sonia Abrão, que apresenta o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!, revelou que não é imparcial nesta discussão e explicou o motivo.

“Somos jornalistas, mas eu coloco em primeiro lugar a questão do ser humano. Eu tenho um lado nesta história, faz um ano ou um pouquinho mais, que é o lado do Manoel Soares. As coisas seriam muito simples se ela fizesse uma coisa básica que é respeito ao colega. Isso a gente nunca viu”, disse ela, ao ser entrevistada pelo TV Fama.

A contratada da RedeTV! também alfinetou Patrícia Poeta e disse que a famosa não pode esconder aquilo que foi filmado: “Não adianta criar novela, se vitimizar, tentar fingir que as coisas não acontecem, da maneira que elas acontecem. As imagens estão aí, imagens que valem mais do que milhões de palavras. Eu acho que ela tem que parar e refletir profundamente e mudar a maneira de ser”.

Durante a entrevista, a repórter do TV Fama também questionou ainda sobre a veracidade das fotos de Patrícia Poeta na praia: “Você acha que aquelas fotos foram uma armação?”, perguntou a jornalista, que foi ao lançamento do livro “Aos Homens que Amei”, escrito pela apresentadora.

Sem fugir da pergunta, Sonia Abrão falou o seu ponto de vista: “Eu tenho certeza. É a minha impressão, eu posso estar sendo injusta, mas eu acho sim. A gente não cai mais nessas histórias e nem o público. Não é um reality show, mas o público sabe ler o jogo hoje em dia. Então, todo mundo percebeu, tanto que não emplacou. Essa narrativa foi um tiro no pé”.

No final, Sonia afirmou que se Patrícia Poeta deixasse o matinal da TV Globo, que foi criado por Fátima Bernardes, o programa deveria se chamar “Encontro com Manoel Soares”, ou seja, desta maneira ele seria o novo titular da atração.

