Jojo Todynho se irrita com colegas de aula: “vai descer pra secretaria”

Nem tudo são flores na nova fase da cantora Jojo Todynho. Apesar de estar empolgada com a entrada na faculdade de Direito, a artista está começando a se irritar com os colegas de aula.

“Minha cabeça está explodindo. Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é toda vez que tem algum trabalho, algum debate dentro de sala, em que você tem que impor sua opinião, o povo fica me filmando”, desabafou ela, através dos stories de sua conta no Instagram.

“Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu já me alterei, não é possível! Sabe qual vai ser da próxima vez? Vou falar diretamente com a pessoa: ‘tá com algum problema?’, que aí vão me odiar. Isso é estressante”, afirmou.

Ela também reforçou que não vai deixar barato ser perseguida por esse tipo de stalker. “Eu sou aluna como todo mundo e pago como todo mundo. Aqui não estou como Jojo, estou como Jordana. Se fosse como Jojo, eu nem pagava. Hoje eu já dei uma, até o dia que me pegarem virada no saci, aí vão me odiar pra vida porque a gente vai descer pra secretaria. Tão esperando eu estourar, aí quando acontecer isso vai passar vergonha, vou pegar meu telefone e vou botar lá no meu Instagram”, ameaçou.

