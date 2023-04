“Indireta para o BBB?” Esse é o valor que Key Alves afirma ter faturando no OnlyFans

Desde que foi eliminada da casa do BBB 23, Key Alves não esconde de ninguém que está apostando seu futuro na plataforma de conteúdo adulto OnLy fans e já revelou que nos próximos meses terá “foco total” em produzir vídeos para seu canal.

Em entrevista ao Gshow para falar sobre sua trajetória dentro da casa do reality, a jogadora de vôlei deu uma esnobada e garantiu que já faturou o equivalente ao prêmio do reality (R$ 2 milhões) na plataforma. “Sendo bem sincera, com o OnlyFans, a gente já fez o prêmio do BBB. Eu fiquei muito feliz quando vi”, disse a ex-BBB.

Key aproveitou também para revelar seus planos para a plataforma: “Como eu participei de um reality nacional, todo mundo já sabe que eu tenho OnlyFans, a nossa ideia é passar estado por estado, fazer cada ensaio fotográfico baseado na cultura de cada estado, e aproveitar e conhecer o carinho dos fãs de cada estado”, afirmou.

A jogadora de vôlei ficou 50 dias confinada na casa do BBB 23 e mal saiu de lá foi parar em ‘La Casa de Los Famosos”, no México. Segundo ela, essa experiência mudou a sua vida. “Eu considero como o futuro. Tudo que eu mais queria - um carro novo, uma casa, dar uma condição melhor para a minha família — está acontecendo muito rápido”,

Sorte no jogo, azar no amor

Embora a vida financeira da ex-BBB esteve indo de vento em popa, Key não esconde que continua magoada com o rompimento do namoro que teve na casa com Gustavo Caubói. Um incidente em particular tirou o sono da sister, quando nesta quinta-feira o ex vazou nas redes mensagens íntimas trocadas entre eles.

“Galera, eu não tô bem, não tô acreditando no que está acontecendo, no que estou vendo, vou tentar ir hoje ainda no show e curtir um pouco e amanhã resolver isso tudo”, escreveu ela em um postagem no seu Instagram.