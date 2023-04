Fotos da autópsia de Marília Mendonça que vazaram afetam seu filho e mãe da cantora desabafa

Reforçando o pedido para que ninguém reproduza as fotos da autópsia de Marília Mendonça que vazaram, a mãe da cantora, Ruth Moreira, usou as redes sociais para se pronunciar.

Em seu Instagram, ela se emocionou ao mencionar que Léo, filho de Marília e Murilo Huff, tem apenas três anos, mas já entende o que está acontecendo. Ela precisou se afastar do menino para conseguir falar sobre o caso que a abalou profundamente.

“Apesar de o episódio ter acontecido ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Ela já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa. A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende”, desabafou.

Chamando os responsáveis de “monstros”, ela relembrou que essas imagens também foram vazadas após um mês após o acidente aéreo, no fim de 2021. Ela disse que está faltando lei, se referindo que a Justiça não está funcionando como deveria.

Ruth reforça que a Internet não pode ser uma “terra sem lei” e que os delinquentes devem pagar e que ela irá buscar uma resolução do crime na Justiça.

Ela também relembrou a falta de humanidade e enviou palavras para as pessoas que compartilham as imagens da filha.

“Quero deixar um recadinho para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim num certo momento da sua vida. Não desejo a dor que eu passei, não. Mas, num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que fez... E você vai lembrar de mim”, afirmou com tristeza, explicando que cada um colhe o que planta.

Para finalizar, Ruth reforçou que o que está acontecendo é crime e pediu que as pessoas não deem audiência para criminoso, pois assim estarão cometendo um crime também.

Veja o vídeo completo:

