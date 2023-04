Felipe Neto critica vazamento de fotos de Marília Mendonça: “Não tem uma gota de caráter”

O influenciador Felipe Neto, cujo canal no Youtube bateu a marca de 45 milhões de seguidores, usou seu Twitter nesta sexta-feira para manifestar sua opinião sobre o vazamento das fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça.

Em sua postagem nas primeiras horas do dia, ele diz: “Se alguém te pedir ou perguntar sobre onde encontrar as tais fotos da Marília Mendonça… Pronto! Agora vc já sabe q essa pessoa não tem uma gota de caráter e vergonha na cara, já pode tirá-la da sua vida. Livramento.”

As fotos foram vazadas nesta quinta-feira e rapidamente viralizaram nas redes sociais. A assessoria da cantora chegou a emitir um comunicado solicitando que as pessoas não compartilhassem as imagens da cantora falecida em um acidente aéreo em 2021. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”, dizia.

Veja a nota da assessoria na íntegra:

“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos os fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.

O advogado da cantora também emitiu um comunicado na quinta-feira onde afirmava que tomaria todas as medidas judiciais necessárias para punir os responsáveis pelo vazamento das imagens.