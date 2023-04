Fãs reagem a fotos de Marília Mendonça: ‘Essas são as fotos vazadas que queremos ver’

Na tarde da última quinta-feira (13), os fãs da cantora Marília Mendonça foram surpreendidos com o vazamento de fotos da autópsia da artista. Morta em novembro de 2021 após um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, Marília é reconhecida como uma das principais vozes do sertanejo e leva o título de Rainha da Sofrência.

Com uma voz marcante e letras sobre superação e empoderamento, Marília conquistou uma legião de fãs que mesmo após seu falecimento se reúnem para manter viva a memória da cantora.

Diante do vazamento das imagens, famosos e anônimos admiradores da artista se uniram em um movimento para celebrar sua memória e reforçar o pedido da família para que o material vazado não seja divulgado na internet.

Entre os famosos que pediram justiça, destaca-se Anitta, que prontamente fez uma postagem em defesa da cantora.

Na publicação feita por Marília em 2019 e compartilhada por Anitta na noite de ontem, a sertaneja revela que sua gravidez foi descoberta após os resultados de um exame de sangue serem vazados e teme que isso aconteça em outros momentos de sua vida: “Dá medo até de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”.

Pessoas doentes

Humanidade perdida

Antiprofissionalismo



Justiça



Respeitem @MariliaMReal https://t.co/L8ka2ezBNW — Anitta (@Anitta) April 13, 2023

“Essas são as fotos da Marília que queremos ver”

Em uma onda de apoio à família da artista, fãs se uniram para compartilhar imagens e lembranças de momentos com Marília Mendonça na tentativa de inibir o compartilhamento das imagens vazadas.

Pouco tempo após as primeiras manifestações no Twitter, diversas pessoas publicaram imagens da cantora em momentos descontraídos no palco. Confira algumas:

“Essas são as fotos vazadas da Marília Mendonça que devem ser compartilhadas. Dela fazendo o que mais amava. Sorrindo e nos fazendo feliz. Em sua memória, Rainha!”, diz uma das postagens.

Essas são as fotos vazadas da Marília Mendonça que devem ser compartilhadas. Dela fazendo o que mais amava. Sorrindo e nos fazendo feliz. Em sua memória, Rainha! pic.twitter.com/fFf7am1ldT — iury bezerra 🖤 (@iurybezerra18) April 14, 2023

Advogado vai acionar a Justiça

Com o vazamento das imagens, a assessoria da cantora fez um apelo para que o material não seja divulgado. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”. Ainda conforme a nota, publicada pelos assessores, o advogado da cantora, Robson Cunha, está tomando as devidas providências junto às autoridades.

