Ex-apresentadora da TV Globo revela ter escondido câncer

A ex-apresentadora do “Jornal da Globo” Christiane Pelajo revelou recentemente ter escondido um câncer enquanto estava na TV Globo, em 2016.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que preferiu não tornar público o diagnóstico que recebeu de um câncer de rim. “Na época, eu fiquei muito abalada, foi um sofrimento muito grande. Não tinha estrutura pra que as pessoas me olhassem com pena, com dó, com aquela cara de ‘coitadinha, ela vai morrer’, ‘quantos meses de vida ela tem?’. Não aguentei isso. Por mais que eu me ache uma pessoa forte, naquela hora eu estava mto fragilizada, não consegui me abrir”, revelou ela.

Somente anos depois de ter vencido a luta contra o tumor que ela resolveu contar sua história, como forma de inspirar outras pessoas que são diagnosticadas com a doença.

“Resolvi passar de novo por esse processo tão doloroso da minha vida escrevendo. Quando a gente escreve, revive aquilo tudo. E foi absolutamente libertador”, afirmou Christiane.

A jornalista disse se arrepender não ter contado antes. “Acredito muito na força do coletivo, da colaboração, teria sido mais fácil, algo que eu poderia ter ajudado as pessoas e poderia ter sido ajudada! E também é isso que estou sentindo nesse momento diante de tanto carinho do leitor”, disse.

Christiane conta sua história no livro “Uma Sobe e Puxa a Outra”, escrito em coautoria com a atriz Maria Gal. A obra foi lançada esta semana e já está disponível para vendas.

“No começo, eu não conseguia falar desse assunto sem chorar. Escrevi o meu capítulo aos prantos. Eu chorava, meu marido chorava quando eu dizia que ia escrever sobre isso. E a decisão foi uma epifania: fui correr na praia pensando sobre o que vou escrever e a única questão que a gente queria em todos os capítulos era que todas as mulheres escrevessem sobre histórias que puxassem outras mulheres, que servissem de inspiração e exemplo”, explicou.

“Aí veio: ‘tenho que escrever sobre minha doença’! As primeiras pessoas que vieram falar comigo sobre isso, óbvio que eu chorei. Hoje em dia eu consigo falar sem chorar. Foi libertador, uma cura, mesmo, e falar disso sem chorar”, completou ela.

Leia também: Kelly Key revela dificuldades que enfrentou ao engravidar aos 17: “ninguém vai te querer”