Deolane do BBB 23? Fãs criticam atos de Bruna e chegam a um veredito; entenda

Depois de ser comparada com Karol Conká, que esteve na 21ª temporada do “BBB”, a imagem de Bruna Griphao agora está sendo atrelada a de Deolane Bezerra, em “A Fazenda”, programa exibido pela Record TV. Mas, para algumas pessoas que acompanham reality show, as famosas não estão em pé de igualdade.

a Bruna é a versão jovem da deolane, só sabe falar palavrão, caramba liz vc decaiu mt, ou começou a gostar da deolane... sla — Bruna (@Brucoment) April 14, 2023

Após a briga com Cezar Black, que foi o 14º eliminado do “BBB 23″, anônimos usaram o Twitter para comparar as duas, que são vistas como participantes polêmicas: “Até uma ofensa comparar a Deolane com a Bruna. Pelo menos a Deolane humilhava todos, Bruna só humilha preto”, escreveu uma pessoa.

Um outro perfil que acompanha o “BBB 23″ e também assistiu a última edição de “A Fazenda” lembrou que Deolane era “baixa” em discussões: “Eu torci para ela e entre as duas nem tem comparação. A Deolane foi bem pior que a Bruna, era cada coisa que a gente defendia. Eu fico rindo de quem torceu para ela e taca hate na Bruna”.

Brasileiro não gosta de gente que fala a verdade, que age como uma pessoa NORMAL, gostam de gente forçada e sínica, que se faz de boa samaritana, odeiam a Bruna e a Deolane, pq são boca suja, mas só falam a vdd — evellyne (@evellymmoraes) April 14, 2023

Nas redes sociais, há também quem imaginou Deolane Bezerra dentro do “Big Brother Brasil” brigando com Cezar Black na casa: “imagina a Deolane dando três gritos com o Black e a Domitila, ela iria sair de lá como racista, machista e com o camburão da PM [Polícia Militar”, escreveu o anônimo no Twitter.

Acompanhando a discussão nas redes sociais, uma outra pessoa destacou que a personalidade de Deolane dentro do reality show rural não pode ser comparada com nenhum participante: “De fato a Deolane era mais baixa mesmo, nem mesmo a Karol Conka foi tão podre como a ‘doutora’. Eu acredito que nenhum outro participante será”.

Por causa de Larissa, Bruna Griphao grita com Black e fãs do BBB 23 perdem a paciência com ela (Reprodução/Globo)

Para quem não acompanhou, Cezar Black foi o 14º eliminado do reality show, saindo com 48,79% dos votos. Ele disputava a permanência com Aline Wirley, que ficou com 45,73%, e Amanda, que quase não teve votos.

Agora, são apenas sete participantes e após a dinâmica de eliminação da próxima semana já teremos os grandes finalistas desta edição do Big Brother Brasil. A noite contou ainda com uma Prova do Líder, que deu o posto para Domitila Barros. Já na sexta-feira (14) tem prova do Anjo e formação do paredão novamente.

