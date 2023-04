Concorda? Cantora desbanca Marília Mendonça e se torna a “rainha do sertanejo”; Saiba quem ela é

Concorda? Cantora desbanca Marília Mendonça e se torna a “rainha do sertanejo” no Brasil; Saiba quem ela é Imagem: reprodução Instagram (@anacastelacantora)

Não é de hoje que seu nome vem sendo lembrado no universo da música sertaneja, mas desde Marília Mendonça, que ainda coloca vários hits no topo das playlists musicais, não se via uma nova rainha do estilo musical.

Ana Castela teve sua primeira música ‘Boiadeira’ lançada em 2021, mas foi ao lado de Melody que a cantora explodiu em 2022 com o hit ‘Pipoco’. Desde então, foi um sucesso atrás do outro.

Misturando diversos gêneros musicais, principalmente com a parceria com diversos cantores, Ana, de apenas 19 anos, destronou a cantora Marília Mendonça com uma música recentemente lançada.

LEIA TAMBÉM: Lavínia Vlasak aparece em evento e fãs pedem sua volta: ‘queremos essa lindeza outra vez’

‘Nosso Quadro’, de Ana Castela, é a música mais ouvida do Spotify, seguida por ‘Melhor Só', de KayBlack e Baco Exu do Blues e em terceiro vem ‘Leão’, cantada por Marília Mendonça. Essa terceira ocupou a primeira colocação do top 50 Brasil por diversos dias.

Fotos da autópsia de Marília Mendonça são vazadas e assessoria faz apelo: “Não divulguem”

Mesmo perdendo o posto para Ana Castela, Marília Mendonça ainda é lembrada e ouvida por milhões de pessoas. Contudo, seu nome voltou a ser falado nesta quinta-feira após fotos da perícia do corpo após o acidente aéreo da cantora serem vazadas.

A assessoria da cantora pediu para que o material da autópsia, vazado do Instituto Médico Legal (IML), não fosse divulgado. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”.

“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.