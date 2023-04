BBB 23: Eliminação de Cezar não é digerida e fãs apontam os ‘culpados’

Cezar Black deixou o “BBB 23″ chorando muito e afirmando que não é uma “pessoa ruim”, comovendo muitos participantes e fãs do reality show, que usaram as redes sociais para lamentar sua saída na reta final e atacar Bruna Griphao, que era uma das concorrentes do anônimo dentro do jogo.

Pelo Twitter, fãs do “Big Brother Brasil” mostraram sua indignação, já que Black deixou o confinamento depois de uma briga com a atriz, que foi chamada de “menina mimada” por parte do público: “Jade Picon entrou no ‘BBB’ como uma riquinha mimada e saiu com fama de atriz. Bruna Griphao entrou no ‘BBB’ como uma atriz e vai sair com fama de riquinha mimada”, escreveu um perfil.

A gente vê que tá num país completamente racista quando Karol Conká que fez bem menos do que a Bruna Griphão fez e faz dentro da casa MAIS vigiada do BRASIL saindo com mais de 99% de rejeição enquanto a outra está indo pra final! A diferença entre as duas?! A cor da pele! #BBB23 — mel. ⚓️🔑 (@GGDOBBB) April 14, 2023

Teve gente que perdeu a paciência com a atriz, que esteve no elenco de Malhação e outras novelas, e acabou xingando a participante: “A Bruna Griphao é de longe a mulher mais escrota que já pisou naquele estúdio do ‘BBB’, disse uma pessoa. Outra disse que ela “não está sofrendo cancelamento e consequências” por não ser a Karol Conká, que participou da 21ª temporada.

Além de Bruna Griphao, o público que acompanhou a eliminação de Cezar Black culpou Boninho, diretor da Globo, pela saída: “É sobre ter milhões de seguidores e falar coisa nenhuma com nada dentro. Equilíbrio? Equilíbrio e Bruna Griphao na mesma frase, não combinam. É sobre o Boninho não querer um Big Black Brasil. A Juliette o assustou. Entendedores entenderão!”.

vocês sabem muito bem que a Bruna Griphao errou, mas estão tapando os olhos e isso é fato. #BBB23 — Brx6z💖 (@Brx6zz) April 14, 2023

Por fim, teve quem preferiu culpar tanto a atriz como o big boss da Globo: “Inacreditável! Um bando de gente votou no Black. Acabou o ‘BBB’! Inacreditável! Os 5% ridículo…Parabéns Boninho! Que ódio dessa Bruna Griphao”.

Para quem não acompanhou, Cezar Black foi o 14º eliminado do reality show, saindo com 48,79% dos votos. Ele disputava a permanência com Aline Wirley, que ficou com 45,73%, e Amanda, que quase não teve votos.

Cezar Black vai ter um pós cheio de publis

Bruna griphao sobrou pra você fazer publi de joguinhos https://t.co/5L3SKXQVPY — pedroo 🤿🦁⚓ (@lipaswonder) April 14, 2023

Agora, são apenas sete participantes e após a dinâmica de eliminação da próxima semana já teremos os grandes finalistas desta edição do Big Brother Brasil. A noite contou ainda com uma Prova do Líder, que deu o posto para Domitila Barros. Já na sexta-feira (14) tem prova do Anjo e formação do paredão novamente.

