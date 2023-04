BBB 23: Cezar Black é eliminado na reta final do programa

Não deu para Cezar Black desta vez e ele foi o escolhido para deixar a casa do BBB 23, a apenas poucas semanas da grande final do programa. Ele é o 14º eliminado desde que começou o reality.

Cezar disputava a permanência no reality com Aline e Amanda e os números de votação mostram que ele e Aline eram os favoritos do público para saírem. Black teve 48,79% dos votos, já Aline teve 45,73%. Amanda foi muito pouco votada e esse paredão mostra que ela é uma das grandes favoritas a disputar a final do game.

Em sua preleção rotineira de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma grande discurso, indicando que seria ele que sairia nesta semana.

“E Cezar Black...o cara rodeado de amigos! No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Ele sempre se sentiu sozinho. Paradoxo terrível. Cezar Black é um homem de paradoxos (...) Enfermeiro, cuida da gente com a maior humildade (...) Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado das roupas deles. Chorou em show, agora, no Paredão, com escultura...chorou baixinho e chorou tão alto que assustou. Mas, ele fala mesmo. Já passou do ponto em algum momento? Passou! Mas se jogou de um jeito...Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que pode tirar ele? Paradoxos...”.

Durante sua despedida dos demais brothers e sisters, Black desejou sorte a todos e se desculpou pelos excessos. “Para todo mundo, boa sorte. Me perdoem se eu magoei vocês! (...) Eu não sou uma pessoa ruim. Boa sorte!”

PERTO DO FIM

Com a saída de Black, a casa do BBB 23 fica agora com apenas sete participantes e após a dinâmica de eliminação da próxima semana já teremos os grandes finalistas desta edição do Big Brother Brasil.

NOVA LIDERANÇA

Nesta quinta-feira foi realizada a prova do líder e Domitila é a nova líder. Amanhã já tem prova do Anjo e formação do paredão novamente.