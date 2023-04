‘Até quando?’: Patrícia Poeta ‘corta’ Manoel Soares ao vivo e polêmica continua

O clima entre Patrícia Poeta e Manoel Soares não melhora de jeito nenhum, pelo menos para os fãs que acompanham o “Encontro”, que criticaram mais um corte da apresentadora no colega de emissora. Pelas redes sociais, algumas pessoas questionaram “até quando” a Globo seguirá sem mexer na atração.

Desta vez, as críticas começaram quando Manoel e Patrícia trocavam figurinhas sobre a nuvem de palavras e comentavam sobre o vazamento das fotos da autópsia de Marília Mendonça, que morreu em 2021, em um acidente de avião, em Minas Gerais.

@patriciapoetap não tem o mínimo de compaixão, além de não deixar o Manoel falar, com seus cortes no assunto, segue com sua antipatia de sempre! #Encontro — Edson M (@edsonmri) April 14, 2023

Depois da famosa ler trechos de falas da cantora sobre os boatos que surgiam nas redes sociais sobre ela, o jornalista resolveu se abrir: “Eu estou vivendo isso e você também. Meus filhos foram hostilizados hoje pela manhã sobre notícias falsas”, disse ele, que rapidamente foi interrompido por Patrícia, que seguiu comentando sobre outros assuntos.

No Twitter, os fãs voltaram a apontar falhas na condução e direção do “Encontro”, que segue dando boa audiência, mas não agrada a web: “Que clima horrível entre a Patrícia Poeta e o Manoel Soares no ‘Encontro’ . Está até chato de assistir ela falando sem parar e cortando ele o tempo todo! Alô Globo, vão deixar isso até quando?”.

Patrícia ignora Manuel o programa todo ou e impressão minha? — Claudia Lorena 🐞 (@Lolorenaaniel) April 14, 2023

Um outro fã do programa disse que o apresentador do “Encontro” estava querendo ajudar Sonia Abrão, que foi notificada pelos advogados de Patrícia Poeta: “O Manoel fazendo questão de dar pauta para a Sonia Abrão, tocando no assunto. Ele fez de caso pensado, aposto”.

Um terceiro disse que está desconfortável com a situação dos apresentadores do matinal da Globo: “Gente, desculpa, odeio ir nessa onda de hate mas a Patrícia Poeta aparenta sim ser tudo isso que o povo tá falando por aí. É a primeira vez que sento para assistir e já me pego percebendo e ficando desconfortável com as cortadas que ela dá no rapaz”.

Tá INSUPORTÁVEL assistir o #Encontro. A Patrícia Poeta não esconde + que ela ñ suporta do Manoel. Ela o interrompe, ignora, faz d conta que ele ñ tá ali. Ela é muuuito mal educada e sem carisma. Colocaram o programa nas mãos erradas. #tvglobo #PatriciaPoeta — Pry ♡ (@Priscillah22) April 14, 2023

