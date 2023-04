Após polêmica, Patrícia Poeta notifica Sonia Abrão: ‘Inventando mentiras’

As polêmicas envolvendo o nome de Patrícia Poeta podem parar na justiça. Nesta quinta-feira (13), a apresentadora do “Encontro” acabou notificando Sonia Abrão, que comanda o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!, por falas ditas no vespertino.

Segundo André Perecmanis, advogado da famosa, a jornalista da RedeTV! leva mentiras ao público e faz “ataques gratuitos” durante seu programa: “Há dez meses, desde que Patrícia começou no programa, que eles inventam mentiras e, muitas vezes, até xingando ela”, disse o profissional, que conversou com o Na Telinha.

Para André, a situação ficou difícil de aguentar e, por isso, Patrícia Poeta pede uma retração: “Claro que ela quer evitar levar a questão à Justiça, mas chega numa situação que não é possível mais”.

Sonia Abrão diz que "não adianta se vitimizar" ao comentar polêmica envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares (Reprodução/Globo)

Além de Sonia Abrão, o jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também faz parte do “A Tarde é Sua”, recebeu uma notificação extrajudicial, que pede a retratação pública em até 24 horas.

De acordo com o Metrópoles, o documento afirma que ambos disseminam, dia após dia, discurso de ódio contra a apresentadora do “Encontro”: ”Coisas que eles sabem que são mentiras, mas eles falam para gerar engajamento, gerar polêmica, capitalizar em cima da destruição da reputação e credibilidade dela”, disse o advogado.

Ao saber da notificação, Sonia não ficou calada e aproveitou o momento para falar ao vivo. Sem citar o nome de Patrícia Poeta, a apresentadora da RedeTV! se manifestou e disse que também tem um filho advogado e pediu para a famosa “deixar a imprensa trabalhar”.

Gosto muito da @patriciapoetap . Ela não é essa bruxa que estão pintando não. Por trás das câmeras ela trata a plateia na maior humildade, muito antes de ser a apresentadora oficial. #Encontro #PatriciaPoeta — Giliard Abreu (@GiliardAbreu) April 13, 2023

“Deixa a imprensa trabalhar. Meu filho também é advogado. Falou mal de mim, vou ligar: ‘filho…’. Aquilo que nós falamos ontem aqui: jornalista não pode temer processo. Isso não pode fazer calar. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala”, afirmou ela.

Em seu desabafo, Sonia disse que a lei tem que ser cumprida: “A gente é do lado da lei. Não vem com intimidação porque, se isso está existindo, isso é intimidação. Quer coisa mais feia? Ainda vindo de uma profissional da área, não dá pra entender. É hora de parar”.

