Ângela Bismarchi abre sua intimidade após a morte trágica do seu único filho e seu divórcio

Ângela Bismarchi abriu seu coração e intimidade ao falar sobre um dos momentos mais dolorosos da sua vida. A atriz e futura psicanalista revelou a morte do seu único filho, Igor Filgueiras, que tinha 30 anos, desabafando sobre tudo o que ocorreu após essa perda trágica.

Em entrevista a revista Quem, ela contou que Igor faleceu no hospital depois de inalar fumaça num incêndio de um hotel em 20 de janeiro de 2022. Ele deixou uma filha, que Ângela só conheceu em meio ao luto.

Aos 56 anos, ela passou por um divórcio após 18 anos juntos e justificou que seu companheiro, que não era o pai de Igor, não a apoiou durante o luto.

“Ele brigou com o pai e, naquela noite, se hospedou nesse hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. Em momento nenhum eu fiquei aborrecida com Deus, porque tudo tem um propósito. Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo”, relatou sobre o acontecimento.

Reprodução (Daniel Pinheiro/Divulgação)

A artista preferiu viver seu sofrimento de maneira discreta e apontou que deixou “Deus” cuidar do seu coração, porque se dependesse do homem, viveria apenas decepções.

Nesse desabafo, ela se refere ao ex-marido, o cirurgião plástico Wagner de Moraes. Após 18 anos juntos, ele não apoiou seu desejo de concluir seus estudos de seus estudos de psicanálise no Brasil e se dedicar à neta e queria mudar para os Estados Unidos.

“Ele não foi companheiro e solidário. Muito pelo contrário, chutou o balde e não respeitou este momento dificílimo na vida de uma mãe. É uma perda que não desejo para ninguém”, lamenta ela, que vê na neta uma parte do filho. “Já fui fazer DNA, porque ela nasceu no período em que ele sofreu o acidente e faleceu. Então, não me vejo saindo do Brasil, porque tenho o que me prenda aqui, que são meus estudos e essa bebê”, pontua.

Além das mudanças de planos ocorridas após a tragédia, Ângela apontou que se tornou doutora em teologia e se converteu ao cristianismo, o que também não foi bem recebido pelo ex.

“Ele não tem o que falar de mim. De repente, ele não gostou da mulher na qual eu me transformei. Hoje em dia, sou recatada e não me exponho mais, mas já o divulguei muito e expus o meu corpo”, relembra.

É importante recordar que a atriz se tornou destaque na mídia após fazer uma série de cirurgias plásticas nos anos 2000. Wagner foi o doutor responsável por todas.

O divórcio, que aconteceu em termos amigáveis e sem ida à Justiça, passa atualmente pela burocracia da partilha de bens.

