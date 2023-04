‘Vim pra festa’: Após cantar no BBB 23, Ivete Sangalo desce do salto e tumultua

Ivete Sangalo quebra protocolo e invade confessionário do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Ivete Sangalo foi a grande estrela do “BBB 23″ na noite desta quarta-feira (12), mas não foi apenas pelo show repleto de hits e pela empolgação. A apresentadora do “Pipoca” e “The Masked Singer Brasil” também quebrou alguns protocolos, deixando os fãs enlouquecidos.

Ao cantar junto com o Top 8 do “Big Brother Brasil”, a estrela do axé fez um sinal visto como uma coroação. Rodeada pelos brothers e sisters, Ivete colocou a mão na cabeça de Domitila Barros, que acabou virando uma “coroação” da modelo para algumas pessoas nas redes sociais.

Depois do show, Ivete Sangalo também deixou o palco e foi conversar com Cezar Black e aproveitou para conhecer a casa do reality show: “Curtiu o show? Eu estava morrendo de saudade. Vim para a festa, meu amor”, disse a cantora, que foi recebida também por Bruna Griphao e outras participantes.

No Twitter, os fãs da cantora que acompanhavam o “BBB 23″ não perderam tempo e comentaram sobre a “invasão” da famosa: “Deixaram a Ivete entrar na casa e fazer tudo aquilo só pra tomar mais tempo amanhã na edição e não dar tempo de colocar toda a humilhação que Bruna, Amanda, Aline e Larissa fizeram. Hoje com o Black e Domi na cozinha”.

A Ivete não faria isso com a carreira dela jamais vai sonhando kkkkkkkkkkkkk https://t.co/yuULSU3tel — ANDRÉIA MARTINS🦁🎃🧹🥁🫅🏿💅🏿⚓️🪰 (@ANDRAMA57184356) April 13, 2023

Outra pessoa destacou também destacou a participação e o entusiasmo da famosa, que entrou em todos os cantos e elogiou alguns participantes: “Ivete fazendo questão de dizer que o Quarto Fundo do Mar é maravilhoso, e as desérticas com cara de parvas”.

Por fim, há quem decidiu atacar Boninho, diretor do “BBB 23″, e disse que a participação da cantora é combinada para cobrir algumas injustiças: “A Ivete entrou na casa hoje só para o Boninho fazer VT com ela e deixar a briga em segundo plano”, escreveu o telespectador.

Além de cantar, dançar, comer e conversar, Ivete Sangalo invadiu o confessionário do Big Brother Brasil, onde o Top 8 vota para formar o Paredão. Vale destacar que o reality show da TV Globo está em mais uma semana turbo e segue para a reta final, que vai premiar um dos competidores com o maior valor da história do programa.

“Vou votar no Boninho, pq ele me deixa louca com esse programa” Ivete Sangalo representando toda injustiça que está rolando no #bbb23 pic.twitter.com/dC5u1yiFBD — Gio B. (@BBBverso) April 13, 2023

