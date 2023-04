Viih Tube compartilha fotos de ‘Lua’, sua filha com Elieser

Nasceu no domingo, mas somente hoje a influenciadora Viih Tube, de 22 anos, compartilhou em suas redes as fotos do nascimento de sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer.

“Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe”, diz o post.

Eli também compartilhou em suas redes as fotos da filha segurando sua mão e do teste do pezinho.

Elieser compartilhou fotos da sala do parto (Reprodução/Instagram)

“Acho que você sabiam, né? Sumi por motivos de... O grande amor da minha vida nasceu!”, se derreteu ele. “Seja muito bem-vinda, filha Lua”, escreveu em seu post do Instagram.

A influenciadora e o ex-BBB começaram a namorar em agosto do ano passado, e no final de novembro ela anunciou a gravidez da primeira filha. Com a gravidez, o casal correu para formalizar a união e se casaram no civil no final de março agora, pouco menos de um mês antes do nascimento da pequena Lua.

