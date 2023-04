Perdendo peso e insônia: crise no ‘Encontro’ pode estar afetando Patrícia Poeta

A crise que a apresentadora Patrícia Poeta está passando tem afetado duramente seu cotidiano: além das diversas críticas diárias sobre si, ela também estaria sofrendo efeitos em sua própria saúde.

Patrícia está passando por semanas complicadas para sua imagem pessoal nos últimos tempos. Desde que viralizou na segunda-feira passada (3) interrompendo o também apresentador Manoel Soares no programa “Encontro” (entenda aqui), seu nome está sempre entre os principais assuntos discutidos nas redes sociais.

Tal repercussão estaria fazendo com que a famosa estivesse tendo crises de insônia e até mesmo perdendo peso, segundo o portal UOL.

“Na segunda-feira, Patrícia precisou refazer a maquiagem três vezes durante o Encontro. Imagina você ter que sorrir e só ter vontade de chorar?”, revelou uma fonte anônima em entrevista ao UOL.

Também foi dito que a apresentadora estaria com o emocional abalado, chorando durante os intervalos do programa e “trabalhando cabisbaixa” nos bastidores do “Encontro”.

Outro ponto que estaria preocupando Patrícia seriam as ameaças que ela e sua família estão sofrendo de alguns internautas. “Algumas ameaças estão surgindo e isso só piora as coisas”, continuou a fonte anônima.

Por conta de tudo isso, ela tem tentado se blindar das críticas. A solução que encontrou foi se ausentar das redes sociais - em que sempre foi muito ativa, postando fotos com convidados do programa - para evitar de se deparar com comentários negativos.

Em entrevista ao portal UOL, a própria Patrícia disse não ter feito nada com intenção de prejudicar ninguém.

“Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, declarou.

Leia também: Patrícia Poeta está sofrendo e tem atitudes que preocupam quem trabalha no “Encontro”