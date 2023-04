Para se inspirar: relembre 10 beijos de novelas de tirar o fôlego no Dia do Beijo

O beijo é uma das principais demonstrações de afeto, especialmente entre casais. Talvez por isso ele tenha ganhado um dia só para ele: 13 de abril, o Dia Internacional do Beijo.

Desde o começo do cinema, o beijo vem sendo representado de diversas formas nas telonas. O primeiro a ser gravado foi em 1896, oito anos após a invenção do cinema, no curta-metragem “O Beijo”, do diretor estadunidense William Heise.

Já no Brasil, os beijos mais famosos certamente são aqueles trocados em telenovelas. O primeiro deles aconteceu em 1952, no folhetim “Sua Vida me Pertence”, da TV Tupi. Os protagonistas foram os atores Wálter Foster e Vida Alves. Onze anos depois, inclusive, Vida foi a responsável por dar o primeiro beijo gay de novelas, na mesma emissora, no quadro “A Calúnia” do programa “Grande Teatro”.

Por aqui, os “beijos de novela” sempre serviram de inspiração para os brasileiros. Relembre 10 beijos que marcaram as nossas novelas nos últimos anos - desde histórias contemporâneas e juvenis até momentos de época.

Confira:

Sol (Sheron Menezzes) e Lui Lorenzo (José Loreto) - “Vai na Fé”

Anita (Julia Mendes) e Joel (Matteus Cardoso) - “Mar do Sertão”

O BEIJO DE ANITA E JOEL ACONTECEU 💘 #MarDoSertão pic.twitter.com/9CpBdKbzE1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 26, 2022

Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) - “Travessia”

🚨URGENTE: Beijo Brisoto que rolou no capítulo de sábado. QUEM MAIS AMOU??? Porque eu to entregue a esses dois! ❤️😍 #Travessia pic.twitter.com/XR8rNsTmnE — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 21, 2022

Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) - “Pantanal”

Samantha (Giovanna Grigio) e Lica (Manoela Aliperti) - “Malhação: Viva a Diferença”

Jade (Giovanna Antonelli) e Leo (Murilo Benício) - “O Clone”

O beijo de Jade e Léo aconteceu! 🗣 #OClone pic.twitter.com/Yl5FuQgaRE — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 14, 2022

Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) - “Travessia”

Zaquieu (Silvero Pereira) e João Zoinho (Thommy Schiavo) - “Pantanal”

O ZAQUIEU ARRUMOU UM PEÃO TAMBÉM, ARRRAAAAA #Pantanal pic.twitter.com/QL6FkV0UQo — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 8, 2022

Bianca (Leandra Leal) e Heitor (Rodrigo Faro) - “O Cravo e a Rosa”

"Porque quando eu te beijo não sinto mais gosto de amor, mas de BIFE!" Esse diálogo 🗣️🗣️🗣️ #OCravoEARosa pic.twitter.com/JKtcraFxbT — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 28, 2022

Vitória (Maria Clara Gueiros) e Clemência (Dani Barros) - “Nos Tempos do Imperador”

Leia também: Mari Fernandez relembra dificuldades em início da carreira: “ganhava R$ 200″